C'est la classique "rançon du succès". Le studio Embark a connu un week-end de lancement triomphal pour son nouveau jeu, ARC Raiders. L'extraction shooter a attiré des foules, atteignant un pic de près de 355 000 joueurs connectés en même temps sur Steam.

Dimanche, alors que l'afflux était à son maximum, les serveurs ont commencé à vaciller, provoquant des "wobbles" (oscillations) et empêchant de nombreux joueurs de se connecter. Face à la grogne, le studio a réagi avec humour et un cadeau.

Qu'est-ce qu'Embark offre aux joueurs ?

Le studio a rapidement communiqué sur X (ex-Twitter). "Nous apprécions votre patience pendant que nos serveurs vacillaient dimanche", a tweeté Embark, blâmant Scrappy (une mascotte poulet du jeu) d'avoir "picoré quelques fils".

Pour se faire pardonner, le studio envoie 500 Jetons Raider (Raider Tokens) à tous les joueurs qui se sont connectés dimanche. ARC Raiders est un jeu payant (40$), et ces jetons sont la monnaie premium du jeu.

Combien valent réellement ces 500 jetons ?

500 jetons, c'est l'équivalent de 5 dollars. Un geste modeste, mais apprécié par la communauté, fatiguée des studios qui se contentent d'un "désolé" après un lancement raté. Cependant, ce cadeau met aussi en lumière un point de friction.

We appreciate your patience as our servers had a wobble on Sunday, Scrappy must've pecked a few wires loose, he's been put on the naughty step ?

As a token of our thanks, we're sending 500 Raider Tokens to all Raiders who logged in on Sunday. — ARC Raiders (@ARCRaidersGame) November 3, 2025





500 jetons, c'est bien, mais ça n'achète pas grand-chose. De nombreux joueurs sur Reddit soulignent que les skins les plus intéressants coûtent l'équivalent de 20$.

Le prix des cosmétiques est-il le vrai problème ?

C'est le débat qui agite la communauté. Pour un jeu vendu 40$, voir des skins à 20$ (la moitié du prix du jeu) est jugé trop élevé par les joueurs. Surtout que le jeu concurrent d'Embark, The Finals, est free-to-play, ce qui justifie mieux ces prix.





De plus, la personnalisation est limitée : les casques ou bottes sont liés au skin, impossible de les mixer. Mais ce succès initial prouve que le gameplay hardcore d'ARC Raiders a trouvé son public, qui espère juste un ajustement des prix de la boutique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que ARC Raiders ?

C'est un "extraction shooter" (jeu de tir et d'extraction) hardcore, multijoueur, en vue à la troisième personne, développé par Embark Studios. Il est actuellement dans le top 5 des jeux les plus joués sur Steam.

Les serveurs sont-ils toujours en panne ?

Non, le studio a indiqué que les problèmes étaient concentrés le dimanche soir ("Sunday wobble") et que les serveurs sont revenus à la normale. L'envoi des jetons est une compensation pour ce désagrément ponctuel.

Combien coûte le jeu ARC Raiders ?

Le jeu est payant, il coûte 40$. Il n'est pas free-to-play, contrairement à l'autre jeu du studio, The Finals. C'est pourquoi le prix élevé des cosmétiques (monnaie premium) est un sujet de débat dans la communauté.