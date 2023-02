Le régulateur des télécommunications, l'ARCEP, vient de mettre à jour sa carte interactive qui dévoile le réseau Internet en France. La carte, en place depuis 2 ans, s'affine ainsi et se met à jour pour prendre en charge les derniers déploiements de la fibre ou l'extension des réseaux ADSL2+.

La carte de France dévoile ainsi chaque habitation associée à une puce dont la couleur varie en fonction du débit maximum en réception. Bien entendu, il s'agit là de connexion sur réseau cuivre ou fibre, la carte ne tient pas compte des connexions satellites.

Un outil pour visualiser les débits max foyer par foyer

On constate 6 niveaux de débit différents, les points bleu foncé étant associés à la fibre à 1Gbit/s et plus. Les dernières données recensées datent du 30 septembre 2022.

On peut ainsi isoler chaque foyer pour constater le débit maximal disponible, ou choisir un affichage plus global avec des statistiques par commune, département ou région afin de se donner une idée des zones disposant des débits les plus élevés.

C'est notamment dans les grandes villes que l'outil prend le plus de sens, notamment en raison de la complexité des réseaux et du déploiement parfois difficile de la fibre en fonction des rues ou même des immeubles.