C'est assez atypique. L'Autorité des télécoms Arcep diffuse de la publicité sur 6play qui est la plateforme de replay du groupe audiovisuel M6 avec ses différentes chaînes (et également pour du direct). Un spot vidéo qui est consacré aux appels Wi-Fi sur mobile.

Selon l'Arcep, cette possibilité serait méconnue par le commun des utilisateurs et il s'agit donc de la populariser en la faisant découvrir au plus grand nombre. Elle permet d'améliorer la couverture mobile à l'intérieur des bâtiments, avec des appels Wi-Fi qui sont traités de la même manière que des appels sur le réseau mobile de l'opérateur.

" Vous vous trouvez à un endroit à l'intérieur où la couverture mobile, 3G ou 4G, n'est pas satisfaisante ? La couverture est bonne à l'extérieur mais dégradée à l'intérieur d'un bâtiment ? Activez les appels Wi-Fi ", écrit l'Arcep.

Les quatre opérateurs s'y collent

Les appels Wi-Fi sont autrement qualifiés de VoWiFi pour Voice over Wi-Fi. Il s'avère que la mise à disposition d'un service de communication par voix sur Wi-Fi relève d'une obligation réglementaire pour les opérateurs.

Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR consacrent chacun une page d'aide dédiée aux appels Wi-Fi. Ils dépendent de la compatibilité du smartphone et de l'offre. Avec uniquement un forfait 5G, Free Mobile s'est lancé un peu plus tardivement que ses homologues, mais proposait auparavant une offre femtocell avec la Freebox.

Au deuxième trimestre 2022, le trafic de téléphonie mobile réalisé en voix sur Wi-Fi représentait environ 5 % du trafic mobile total, soit de l'ordre de 2,3 milliards de minutes. Un trafic qui a connu une augmentation de +24 % sur un an. Pas si méconnu que cela… quand c'est techniquement possible.

Aussi pour la sobriété énergétique

En marge de sa publicité pour les appels Wi-Fi sur mobile, l'Arcep rappelle par ailleurs que l'utilisation du Wi-Fi dans le foyer pour des usages sur téléphone mobile peut s'inscrire dans le cadre des gestes de sobriété énergétique.

La consommation énergétique des réseaux mobiles est en effet estimée deux fois plus importante que la consommation des réseaux fixes. En outre, un abonné à la fibre optique consomme moins qu'un abonné au cuivre.