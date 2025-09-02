Le bras de fer engagé par les autorités françaises pour la protection des mineurs en ligne vient de marquer un gros point. Face à la menace d'un blocage imminent, cinq sites pornographiques majeurs ont finalement obtempéré en activant des dispositifs de contrôle de l'âge.

C'est une première victoire concrète pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

Une mise en demeure efficace

Début août, le ton était monté d'un cran. Après des lettres d'observation en juin dernier, l'Arcom avait mis en demeure Xnxx, Xvideos, Xhamster, Xhamsterlive et Tnaflix pour leur absence d'un contrôle de l'âge robuste. Établis à Chypre ou en République tchèque, ces sites avaient trois semaines pour agir.

Le régulateur a confirmé que les sites concernés ont déployé des solutions, suspendant de fait la procédure de blocage et de déréférencement. Un sixième site pornographique a également réactivé son système de vérification de l'âge, un temps suspendu, après un simple avertissement.

Une bataille loin d'être terminée

Cette avancée s'inscrit dans un contexte juridique tendu, marqué par la décision du Conseil d'État qui a validé l'obligation de vérification d'âge pour des sites pornographiques basés dans un autre État membre de l'Union européenne.

Si certains sites cèdent, d'autres acteurs comme le groupe Aylo continuent de résister, invoquant des risques pour la sécurité des données des internautes. Après la décision de la plus haute juridiction administrative, les sites Pornhub, Redtube et Youporn ont eux-mêmes suspendu leur accès depuis la France.

« L'Arcom se réjouit de constater que les outils de vérification de l'âge existants sur le marché peuvent être mobilisés par les sites pornographiques », écrit l'Arcom.

Prochaine étape : l'audit des systèmes

La simple présence d'un portail de vérification de l'âge ne suffira pas. La prochaine étape sera d'évaluer la robustesse et la conformité des systèmes implémentés avec le référentiel technique français.

Les exigences comprennent des méthodes solides pour la validation de l'âge, tout en garantissant au moins une option respectant le principe de double anonymat afin de protéger l'identité des utilisateurs.

En cas de manquement, des sanctions pourraient tomber. L'Arcom a par ailleurs annoncé étendre son action à des sites pornographiques de plus faible audience, et évaluera également les risques de contournement.