Gendarme de l'audiovisuel et du numérique, l'Arcom poursuit son offensive contre l'accès et l'exposition des mineurs aux contenus pornographiques. L'autorité annonce avoir mis en demeure deux nouveaux sites pour violation de leurs obligations légales.

En l'occurrence, ces sites n'ont toujours pas intégré de dispositif de vérification d'âge, une obligation inscrite dans la loi dite SREN visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.

Quel est le processus engagé par l'Arcom ?

Dans sa communication, l'Arcom ne cite pas explicitement les sites concernés. Selon des informations de presse, il s'agit de xgroovy.com et videosxgays.com.

Début décembre 2025, le régulateur avait adressé des lettres d'observations à trois sites pornographiques jugés non conformes. Après expiration du délai accordé, l'Arcom a constaté que deux d'entre eux n'avaient toujours pas mis en place de système de vérification de l'âge.

En conséquence, une mise en demeure a été envoyée. Les deux sites disposent désormais de quinze jours " pour se mettre en conformité sous peine de s’exposer, comme le prévoit la loi, à des mesures de blocage ou de déréférencement de leurs services ".

Le troisième site, perfectgirls.xxx, fait quant à lui l'objet de discussions pour évaluer l'efficacité des solutions qu'il a récemment mises en place.

Des mesures qui portent leurs fruits ?

Après avoir ciblé les plateformes les plus populaires, désignées par un arrêté ministériel du 26 février 2025, le régulateur se tourne maintenant vers les sites à l'audience moins importante.

L'Arcom rappelle que les 17 sites pornographiques majeurs initialement visés se sont soit conformés, soit ont " volontairement rendu leurs services inaccessibles en France ". Les cas les plus emblématiques sont Pornhub et Youporn.

D'après l'Arcom qui cite des chiffres Médiamétrie, il a été observé une baisse significative de la fréquentation des sites concernés par les jeunes internautes. Entre novembre 2024 et novembre 2025, les 12-17 ans y ont passé 35 % de temps en moins.