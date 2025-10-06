C'est le 4 novembre 2025 à 18h03, heure de Kourou (22h03 heure de Paris), que le lanceur lourd européen Ariane 6 effectuera son prochain vol. Un troisième vol commercial pour Ariane 6 dans le cadre d'une mission VA265 opérée par Arianespace.

Il s'agira de placer en orbite héliosynchrone le satellite Sentinel-1D pour le compte du programme Copernicus de l'Union européenne. Construit par Thales Alenia Space, l'engin rejoindra une altitude de 693 km environ 34 minutes après son décollage du port spatial européen.

À quoi servira le satellite Sentinel-1D ?

Sentinel-1D est un maillon essentiel de Copernicus. Équipé d'un instrument radar avancé à synthèse d'ouverture (SAR), il fournira des images de la surface terrestre de jour comme de nuit et par tous les temps. Le but est d'assurer la continuité des services après plus d'une décennie d'opérations de Sentinel-1A.

Les données collectées sont exploitées pour de nombreuses applications, comme le suivi de la fonte des glaces, la détection des déversements d'hydrocarbures, la surveillance des affaissements de terrain ou encore la gestion des forêts et de l'agriculture.

Source image : ESA

Sentinel-1D rejoindra Sentinel-1C, lancé en décembre 2024, pour une couverture radar optimale. Le satellite embarque également des récepteurs Galileo pour un positionnement orbital plus précis et un système d'identification automatique (AIS) pour surveiller le trafic maritime..

Une stratégique pour l'Europe avec Ariane 6

Sentinel-1D complète les capacités des autres satellites de la famille, comme Sentinel-2 pour l'imagerie optique et Sentinel-3 pour la surveillance des océans.

Au-delà des objectifs scientifiques, le vol revêt encore une fois une importance stratégique pour garantir à l'Europe un accès indépendant à l'espace, avec Ariane 6 en fer de lance.

Rappelons toutefois que pour Ariane 6 en 2025, les ambitions ont été revues à la baisse avec finalement quatre lancements au lieu des cinq lancements initialement espérés.