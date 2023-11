Début septembre, Ariane 6 avait déjà réalisé une étape majeure de son développement en passant avec succès un premier test de mise à feu de ses moteurs. Aujourd'hui, un second test, bien plus long sera réalisé après plusieurs reports.

L'ESA faisait jusqu'ici face à plusieurs problèmes techniques autour du moteur-fusée Vulcain 2.1, principalement localisés au niveau de la pression du système de contrôle vectoriel.

Pour ce nouveau test, il sera question de mesurer les performances et la stabilité de la propulsion dans des conditions similaires à celles d'un lancement. Le moteur-fusée devrait ainsi non plus tenir 4 secondes, mais 470 secondes, soit le temps qu'il faudra à Ariane 6 pour effectuer la poussée nécessaire à atteindre l'orbite terrestre.

Si les tests sont concluants, le développement d'Ariane 6 aura réalisé un grand pas et un vol d'essai dès le début d'année prochaine sera alors envisageable. Si ce n'est pas le cas, il faudra reprendre le développement de Vulcain 2.1 pour isoler les problèmes et les corriger, avec à la clé des mois de retard.

La souveraineté de l'Europe mise à mal

L'ESA n'a pas vraiment droit à l'erreur : avec la mise à la retraite d'Ariane 5, l'Europe ne dispose plus de solution pour l'accès à l'espace lui étant propre. Un contrat de transition a été noué avec l'américain SpaceX pour l'acheminement de satellites Galileo. Il devient donc de plus en plus urgent de voir Ariane 6 se rendre opérationnelle.

Le test aura lieu ce soir à partir de 21h10 avec une retransmission en direct sur le site de l'ESA ici même.