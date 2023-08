Dans une communication (PDF) concernant la campagne des essais actuellement menée pour Ariane 6, l'Agence spatiale européenne (ESA) indique que le vol inaugural du futur lanceur lourd européen aura lieu en 2024.

L'hypothétique vol inaugural pour cette année 2023 est donc à oublier de manière définitive, en rappelant qu'après 27 ans de carrière, la fusée Ariane 5 a pris sa retraite à la suite de son ultime vol et 117e mission de son histoire, le 5 juillet dernier.

Pour le moment, le report du vol inaugural d'Ariane 6 à l'année prochaine n'a pas de date précise. Elle sera fonction des résultats d'un essai à feu de longue durée de l'étage principal (avec moteur Vulcain 2.1) qui est prévu le 26 septembre au port spatial européen à Kourou en Guyane.

Les autres dates pour les essais

Le calendrier des essais prévoit au préalable un essai à feu de courte durée le 29 août, tandis qu'un troisième test de tir à feu de l'étage supérieur aura lieu sur le banc d'essai du site de l'Agence spatiale allemande à Lampoldshausen le 1er septembre.

L'étage supérieur d'Ariane 6 comprend deux réservoirs principaux d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide pour le moteur Vinci qui est réallumable jusqu'à quatre fois. Un petit moteur auxiliaire (Auxilary Power Unit) utilise de faibles quantités des ergols cryogéniques présents dans les réservoirs principaux qui se vident pour alimenter le moteur en vol.

Les tests à feu de l'étage supérieur en Allemagne sont menés en parallèle aux tests pour le lanceur et son pas de tir à Kourou, où un exemplaire d'Ariane 6 (non destiné à voler) réunit le premier étage principal et le second étage supérieur.

Source image : ESA - M. Pédoussaut

Des pépins dans la dernière ligne droite

Pour l'étage principal et après un problème de fuite le 13 juillet, le court allumage de quatre secondes du moteur Vulcain 2.1 avait finalement été abandonné le 18 juillet à cause de la longueur des essais ayant entraîné une pénurie d'oxygène liquide.

Alors que le test à feu supplémentaire de l'étage supérieur à Lampoldshausen a également pris du retard, l'ESA ajoute qu'il y a eu la pause estivale des équipes.

Rappelons qu'à l'origine, le vol inaugural d'Ariane 6 était attendu pour... 2020. Il a connu une série de reports successifs, sachant que la pandémie de Covid-19 a aussi joué en sa défaveur.