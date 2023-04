Le 1er avril dernier, Studio Wildcard annonçait le repport de la sortie d'ARK 2 à fin 2024 tout en évoquant le lancement d'ARK Survival Ascended cette année, présentant le jeu comme un remaster sous Unreal Engine 5 du titre original.

Le studio annonçait également que le titre serait intégré au pack ARK Respawned Bundle proposé à 49,99$ avec ARK 2 ou en solo à 39,99$. La mauvaise nouvelle étant qu'au passage, les serveurs d'ARK Survival Evolved seront fermés à compter du 31 aout et qu'il faudra donc passer à la caisse et repartir de zéro pour basculer vers AKR Survival Ascended.

Le jeu finalement vendu seul

Aucune offre promotionnelle de bascule d'un jeu à l'autre n'est prévue, et Ark Survival Ascended tel qu'annoncé à 40$ n'intègre aucune extension. Il fallait donc compter 20$ en plus pour Scorched Earth, Aberration et Extinction, et encore 20 de plus pour Genesis Part 1 et 2 avec des sorties au fil de l'eau jusqu'au début d'année 2024... Soit 80€ pour jouer à un jeu que l'on a déjà payé et poncé ces dernières années...

Sans grande surprise, la communauté de joueurs n'a pas apprécié les plans de Studio Wildcard qui est donc revenu sur sa stratégie. Ce n'est pas forcément mieux, mais c'est sans doute plus lisible : Exit le bundle avec Ark 2 qui de toute façon ne sortira pas avant un an et demi, ARK Survival Ascended sera vendu seul à un nouveau prix : 60$ mais avec toutes les extensions.

Pas certain que les joueurs actuels apprécient davantage de changement, d'autant que les extensions sont forcées désormais.