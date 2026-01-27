L'histoire se répete encore et encore : un acheteur, identifié sous le pseudonyme de Dazzling, commande une carte graphique MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM sur Amazon Resale, la plateforme de produits reconditionnés du géant américain. À la réception, au lieu du monstre de puissance attendu, il découvre un colis rempli de pierres, soigneusement calées par une serviette.

Un unboxing qui tourne au cauchemar, immortalisé en vidéo par la victime bien inspirée.

Comment une telle supercherie est-elle possible ?

Les fraudeurs exploitent une faiblesse majeure dans la chaîne logistique des retours. Le poids d’une MSI RTX 5090 SUPRIM est conséquent, avoisinant les 3,7 kg avec son emballage. Les escrocs remplacent simplement le précieux composant par des objets de masse équivalente, ici des cailloux. La serviette ajoutée n'est pas un détail anodin : elle empêche les pierres de bouger et de produire un bruit suspect si le colis est secoué.

Le colis est ensuite retourné à Amazon. Lors du contrôle, souvent automatisé ou superficiel, seul le poids est vérifié. Si la masse correspond, le produit est jugé conforme et réintégré dans les stocks d'Amazon Resale, prêt à être expédié à un acheteur innocent. La présence d’une étiquette LPN, typique des retours, sur le carton de la victime confirme ce scénario. Le scellé de la boîte, décrit comme "pourri" par l'acheteur, aurait dû être un signal d'alerte majeur.

Pourquoi ces fraudes se multiplient-elles ?

Ce cas n'est malheureusement pas isolé. Dazzling lui-même rapporte qu'il s'agirait de la quatrième fausse RTX 5090 issue d'Amazon Resale en seulement un mois. Cette recrudescence inquiétante s'explique en partie par la flambée des prix des cartes graphiques haut de gamme. Le coût croissant de la mémoire vidéo pousse les tarifs vers des sommets, créant une tension sur le marché qui profite aux fraudeurs.

Les acheteurs, pressés de s'équiper avant de nouvelles hausses, sont parfois moins attentifs aux détails. D'autres types de fraudes existent également, comme le remplacement d'un modèle haut de gamme par une carte inférieure (une RTX 5080 échangée contre une 5060, par exemple). Cette pratique est bien plus difficile à détecter pour un œil non averti, qui ne remarquera la supercherie qu'à l'installation.

Comment les acheteurs peuvent-ils se protéger ?

Face à cette menace grandissante, la prudence est devenue une nécessité absolue pour déjouer ce type d'arnaque. L'acheteur floué a eu le réflexe salvateur de filmer l'intégralité de l'ouverture de son colis. Cette preuve vidéo est devenue quasi indispensable pour faire valoir ses droits auprès des plateformes en cas de litige. Sans elle, prouver que le colis était déjà falsifié à la réception peut s'avérer extrêmement complexe.

Il est également crucial d'inspecter attentivement l'emballage avant même de l'ouvrir. Un scellé endommagé, un carton abîmé ou des étiquettes de retour suspectes (comme le LPN) sont des signaux d'alerte clairs. Bien que le remboursement via Amazon soit généralement efficace, la déception et les démarches administratives restent une épreuve pour les victimes de ces fraudes de plus en plus sophistiquées.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment les escrocs arrivent-ils à tromper les contrôles d'Amazon ?

Ils remplacent le produit par un objet de poids identique, comme des pierres. Les contrôles des retours sont souvent basés uniquement sur le poids du colis, ce qui permet à la fraude de passer inaperçue avant que le produit ne soit revendu à un nouveau client.

Ce type de fraude est-il fréquent ?

Oui, le phénomène est en nette augmentation. Plusieurs cas similaires ont été rapportés, touchant principalement des composants informatiques coûteux. La victime de cette affaire a même déclaré qu'il s'agissait de la quatrième carte graphique frauduleuse qu'il recevait en un mois via le même service.

Quelle est la meilleure précaution à prendre lors d'un achat coûteux en ligne ?

La meilleure défense est de filmer l'ouverture du colis sans interruption, depuis la réception du paquet scellé jusqu'à la découverte du produit. Cette vidéo constitue une preuve irréfutable en cas de réclamation auprès du vendeur.