Cela fait environ un an qu'Epic Games a mis à disposition son moteur Unreal Engine 5 auprès des développeurs et amateurs, permettant ainsi de s'essayer à la création de jeux vidéo ou scènes.

La version commerciale du moteur a été déployée au début de cette année, et l'on sait qu'il sera exploité pour nombre de jeux nouvelle génération. Les outils proposés au sein du moteur sont particulièrement impressionnants et permettent aux développeurs de gagner du temps, mais également de mieux optimiser leurs titres tout en les faisant profiter des dernières technologies graphiques.

On a pu avoir un aperçu de la puissance du moteur au fil de la démo The Matrix Awakens et certains développeurs amateurs ont également pris en main l'outil pour proposer quelques démonstrations.

Une démo gratuite récupérée par des escrocs et vendue sur Steam

C'est le cas de Tyson Butler-Boschma qui a créé une démo présentant ce que pourrait donner un jeu vidéo centré sur le superhéros Superman. Le superhéros n'a jamais vraiment eu droit à un jeu vidéo en 3D. On retrouve ainsi Superman dans la ville de Matrix Awakens avec des graphismes particulièrement séduisants et des effets tout aussi intéressants.

La démo était proposée gratuitement sur la plateforme itch.io (elle l'est toujours d'ailleurs), mais le titre a été proposé sur Steam. Problème : ce n'est pas le développeur qui a monétisé sa démo sur la plateforme de valve, mais des petits malins qui ont simplement récupéré son travail et ont monté une vaste arnaque.

La démo a ainsi été proposée sur Steam pendant plusieurs semaines avec des prix allant de 10 à 50 dollars. Questionnés sur la légitimité de la fiche sur Steam, les escrocs ont tenté d'indiquer que Tyson Butler-Boschma était un de leurs employés...

Finalement, une demande de retrait a été déposée le 7 novembre et Steam a fini par supprimer le titre de sa plateforme cette semaine.

Pire encore, les escrocs ont tenté de s'approprier le travail du développeur et sont allés jusqu'à envoyer des réclamations DMCA auprès de YouTube pour faire supprimer les vidéos de gameplay publiées par le développeur de la démo...