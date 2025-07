L'alerte a été directement lancée par Doctolib. La plateforme de prise de rendez-vous médicaux met en garde ses millions d'utilisateurs contre une recrudescence massive de fraudes qui exploitent son nom et son apparence visuelle.

Le but ? Pousser les victimes à cliquer sur des liens piégés, les redirigeant vers de faux sites qui imitent la plateforme à s'y méprendre. Ces hameçonnages visent, comme souvent, à subtiliser des données sensibles. L'une des ruses les plus courantes prend la forme d'un e-mail ou d'un SMS invitant à modifier un rendez-vous. Pris de panique ou par précipitation, certains renseignent alors leurs coordonnées bancaires ou informations personnelles. L'arnaque est un cas typique de phishing et en exploite le principal pillier : le sentiment d'urgence pour mieux atteindre les comptes bancaires des victimes.

Comment identifier les faux messages Doctolib ?

Face à ces attaques de plus en plus nombreuses et élaborées, Doctolib donne quelques astuces pour éviter les pièges. Premier réflexe à avoir et le plus simple : vérifiez l'adresse d'envoi. Le site indique ainsi que ses communications officielles ne sont envoyées qu'à travers ces adresses spécifiques :

no-reply@doctolib.fr

no-reply@email.doctolib.com

no-reply@infos.doctolib.com

no-reply@news.doctolib.com.

Sur Gmail ou Yahoo, une coche bleue apparaît également à côté du nom de l'expéditeur pour attester de l'authenticité du message. Tout ce qui ne correspond pas à ces critères doit être considéré avec la plus grande prudence. Méfiez-vous aussi des messages qui créent un sentiment d'urgence qui pousse à agir dans la précipitation pour éviter une "suppression de compte" ou un "paiement à effectuer". C'est souvent le signe d'une tentative de phishing. La vigilance est souvent la meilleure défense contre ce type d'attaque.

Que faire si vous avez cliqué ou communiqué des informations sensibles ?

Le piège s'est refermé, vous avez cliqué sur un lien frauduleux ou, pire, communiqué des informations sensibles ? Pas de panique, à condition d'agir très vite. La première chose à faire est de contacter votre banque afin qu'elle réalise les actions nécessaires, comme bloquer votre carte ou surveiller vos comptes et éviter tout prélévement issu d'une source non habituelle.

Ensuite, il est important de conserver toutes les preuves de l'arnaque : sauvegardez des captures d'écran du message frauduleux, du faux site, de tout échange éventuel qui pourraient être ajoutés à un dossier dans le cadre d'une plainte déposée auprès des forces de l'ordre. Doctolib insiste également sur un point fondamental : la plateforme n'effectue jamais de remboursements. Si un SMS vous promet 23 euros de remboursement, c'est une arnaque. Seules la CPAM ou les mutuelles sont habilitées à le faire.





Comment Doctolib renforce-t-il la protection de ses utilisateurs ?

Face à la multiplication de ces fraudes ces dernières années, Doctolib prend de plus en plus de mesures. En plus des alertes envoyées directement à ses utilisateurs, la plateforme a mis en ligne un guide détaillé pour les aider à identifier et à déjouer ces arnaques. Ces initiatives s'inscrivent dans une démarche proactive pour éduquer et protéger sa vaste base d'utilisateurs, qui dépasse les 45 millions d'individus. L'entreprise travaille en étroite collaboration avec les autorités pour traquer ces escrocs qui rivalisent de créativité pour imiter ses codes visuels.

L'objectif est clair : s'assurer que chaque utilisateur puisse plus facilement identifier avec certitude le vrai service du faux. En cas de doute, le meilleur réflexe reste de ne pas cliquer sur les liens envoyés par SMS ou Mail et d'aller soi même sur le site ou service en question depuis une adresse déjà connue, ou comme dans ce cas, via l'application mobile Doctolib. C'est le meilleur moyen de se protéger contre ces tentatives d'escroquerie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment reconnaître un faux e-mail ou SMS Doctolib ?

Les e-mails officiels de Doctolib proviennent uniquement d'adresses spécifiques (no-reply@doctolib.fr, no-reply@email.doctolib.com, etc.) et peuvent être accompagnés d'une coche bleue sur Gmail/Yahoo. Les messages frauduleux créent souvent un sentiment d'urgence et demandent des informations sensibles ou un clic sur un lien suspect.

Doctolib effectue-t-il des remboursements par SMS ou e-mail ?

Non, Doctolib ne procède jamais à des remboursements. Si vous recevez un message promettant un remboursement de la part de Doctolib, il s'agit d'une arnaque. Seules la CPAM ou vos mutuelles sont habilitées à effectuer de tels paiements.

Que faire si j'ai déjà été victime de l'arnaque Doctolib ?

Si vous avez communiqué des informations sensibles, contactez immédiatement votre banque. Pensez également à conserver des preuves de la fraude (captures d'écran) et à déposer plainte auprès des autorités compétentes. Ne vous précipitez jamais et vérifiez toujours l'information directement sur le site ou l'application officielle de Doctolib.