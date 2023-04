Le site Signal Arnaques alerte les internautes sur le multiplication, ces derniers jours, de prélèvements bancaires non autorisés rapportés par ses lecteurs.

Des dizaines de témoignages rapportent ainsi des virements bancaires sortant (SEPA) non autorités constatées sur leur compte bancaire. Selon les victimes, les montants détournés sont différents : l'une rapporte ainsi 375€ prélevés plusieurs fois pour "travaux de maintenance" d'une entreprise qu'elle ne connait pas... Chez certains,la somme peut dépasser les 600 euros et intervenir 2 à 3 fois dans le mois.

Des prélèvements non autorisés en pagaille

Dénominateur commun des virements : la même pseudo-entreprise à l'origine des prélèvements, qui se présente sous le nom d'ENS dans le libellé des opérations et qui précise le motif du prélèvement par des "travaux de maintenance".

300, 400, 500€... des prélèvements non autorisés arrivent en masse sur les comptes de nombreux témoins ! ???

Voici comment réagir pour tout faire rentrer dans l'ordre si ça vous est arrivé. ✊⏬ — Signal-Arnaques (@SignalArnaques) April 25, 2023

Dans les faits, tout porte à croire que les criminels à l'origine de la fraude ont réussi à mettre la main sur des fichiers en ligne regroupant les IBAN d'utilisateurs français.

Avec des sommes relativement faibles dans la plupart des cas, la fraude est repérée tardivement par les victimes. Il convient donc de surveiller vos comptes en ligne. Sachez qu'en cas de prélèvement non autorisé ayant eu lieu dans l'EEE, vous disposez de 13 mois pour vous faire rembourser par votre banque. En cas de refus, sachez qu'il est légalement de la responsabilité de la banque de fournir une preuve de l'autorisation de prélèvement, et non l'inverse.