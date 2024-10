À l'occasion du Prime Day d'Amazon, la marque d'aspirateurs Jigoo propose de belles remises sur leurs modèles anti-acariens, pratiques pour assainir les matelas, canapés et autres surfaces textiles.



Voici une petite présentation d'aspirateurs Jigoo en réduction pour le Prime Day.



Jigoo J300

Équipé d'un puissant moteur de 500 W, le Jigoo J300 délivre une aspiration performante de 13 KPa pour un nettoyage en profondeur. Grâce à son capteur intelligent, l’appareil détecte précisément la présence d'acariens et affiche l'indice de propreté en temps réel.

Le J300 est doté de deux réservoirs, l’un pour la filtration et l’autre pour le stockage de la poussière, assurant une filtration optimale tout en maintenant une aspiration continue et puissante.

Grâce à ses rayons UV de 253,7 nm de longueur d'onde, l'aspirateur élimine 99,9 % des acariens et bactéries logés dans les matelas, tandis que les ondes ultrasonores perturbent leur système nerveux.

Vous trouverez le Jigoo J300 au prix réduit de 109,99 € au lieu de 129,99 €, soit une remise de 15 % pour le Prime Day Amazon.

Jigoo S300 Pro

Avec un moteur de 500 W et une aspiration de 13 kPa, le S300 Pro amènera un nettoyage en profondeur. Son entrée d'aspiration de 230 mm permet un nettoyage facilité.

Il possède un rouleau de brosse en métal, un système à double tasse avec une pour la filtration et l'autre permettant de stocker la poussière, idéal pour éliminer efficacement les acariens et allergènes.

Son capteur intelligent d'acariens vous indique l'indice d'acariens et vous aide à un nettoyage optimal : par exemple quand votre matelas est propre, le voyant de nettoyage passe au vert pour vous indiquer que le nettoyage est terminé?

Pour rappel, Le S300 pro élimine 99,9 % des acariens avec d'une part son faisceau UV de longueur d'onde 253,7 nm et d'autre part l'émission d'ondes ultrasonores pour arrêter la reproduction des acariens. Enfin, il peut également chauffer jusqu'à 55 ℃ afin d'éliminer les acariens et de déshumidifier votre matelas pour un environnement plus sain.

Le Jigoo S300 Pro est en ce moment à 111,99 € au lieu de 139,99 €, soit une réduction de 20 %.



Jigoo J200



Avec son moteur de 500 W et une aspiration de 13 KPa, le Jigoo J200 élimine les acariens des surfaces jusqu'aux couches profondes du matelas. Grâce à une large embouchure de 208 mm, il permet de traiter rapidement les grands lits et les canapés.

Le J200 émet des rayons UV à 253,7 nm et souffle de l’air chaud à 60°C pour éliminer 99,9 % des acariens et bactéries. L'écran LED affiche en temps réel l'état des acariens détectés grâce à ses capteurs intégrés.

L'appareil possède un double réservoir, l’un dédié au filtrage et l’autre à la poussière. Le système de filtrage en tourbillon capture efficacement les acariens tout en libérant de l'air pur.

Son rouleau de brosse métallique à trois segments est conçu pour déloger les acariens profondément enfouis, disperser les débris et faciliter l'aspiration.

L'aspirateur Jigoo J200 est à 119,99 €.