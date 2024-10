Alors que le Prime Day d'Amazon vient de débuter, c'est un moment idéal pour acquérir à prix réduit un aspirateur anti-acariens de la marque Jimmy, idéal pour le nettoyage en profondeur et pour assainir vos matelas et autres canapés.



Découvrez les aspirateurs Jimmy en réduction pour ce Prime Day.

Jimmy JV35

Le Jimmy JV35 élimine efficacement la poussière, les acariens et les bactéries en profondeur.

Léger et puissant, il dispose d’une largeur d’aspiration de 245 mm. Son système breveté de filtration Dual-Cyclonic sépare l’air de la poussière, éliminant jusqu’à 99 % des plus petites particules jusqu'à 20 cm de profondeur.

Le JV35 émet de la chaleur à 60°C pour assainir les matelas, canapés et autres surfaces.

Il propose trois modes : UV + aspiration, vibrations + aspiration, UV + vibrations + aspiration.

Retrouvez le Jimmy JV35 à 159,99 € au lieu de 169 €, soit une réduction de 5 % à l'occasion du Prime Day.

Jimmy BX7 Pro



Doté d'un puissant moteur de 700 W, le Jimmy BX7 Pro combine technologie UV et ultrasons pour éliminer 99,99 % des acariens et bactéries.

Grâce à sa fonction de diffusion de chaleur, l'aspirateur élimine non plus seulement les acariens plus efficacement, mais désinfecte également les tissus en profondeur.

Un capteur intégré détecte immédiatement la poussière et les saletés présentes sur les surfaces.

Le BX7 Pro propose trois modes de nettoyage : UV, vibrations et aspiration. Sa brosse rotative, motorisée, vibre et tourne efficacement pour une élimination renforcée des acariens.

Le système de filtration double cyclonique sépare l'air de la poussière, optimisant ainsi la puissance d'aspiration.

Le Jimmy BX7 Pro est au prix réduit de 169 € au lieu de 179 €, soit une remise de 6 %.

Jimmy BX5 Pro

La brosse à rouleau combine des bandes de caoutchouc souple et des poils doux. Associée à un moteur de brosse de 500 W, elle permet de retirer efficacement les acariens, débris et poils d'animaux incrustés en profondeur dans les matelas et lits.

Équipé d'une lampe UV-C émettant des ultraviolets à une longueur d’onde de 253 nm, l'appareil peut éliminer jusqu'à 99,9 % des acariens et des bactéries.

La filtration à double cyclone sépare efficacement la poussière et les acariens de l’air, réduisant l’obstruction du bac à poussière et assurant une aspiration constante.

Les fréquences ultrasoniques perturbent le système nerveux des acariens, freinant ainsi leur reproduction pour une élimination durable.

Avec des modes de nettoyage doux et intense, il s’adapte à vos différents besoins sans endommager les tissus.

Le filtre en acier inoxydable capture plus efficacement les cheveux, fibres et grosses particules par rapport aux filtres en plastique traditionnels.

Profitez d'une remise de 26 % sur le Jimmy BX5 Pro, avec un tarif réduit de seulement 95,99 € au lieu de 129,99 € pour le Prime Day.