Shunzao Z11 Max

Équipé d'un moteur brushless Vacuum-Turbo de 450 W à 125 000 tours/min et batterie amovible de 2 500 mAh procurant une autonomie de 60 minutes en mode économique, l'aspirateur-balai Shunzao Z11 Max offre une puissance d'aspiration de 26 000 Pa.

Son système de filtration à cinq couches capte 99,9 % des particules et la poussière jusqu'à une taille de 0,3 µm. Le collecteur de poussière d'une capacité de 0,5 L se vide facilement dans la poubelle en un appui sur un bouton. Un affichage LED permet de prendre connaissance du niveau de batterie en temps réel et pour signaler d'éventuels soucis.

Avec le code NNNFRSZ11M, l'aspirateur balai Shunzao Z11 Max est proposé au prix de réduit 149 € sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Proscenic P12

Avec moteur brushless de 400 W (800 tours/min) et une nuisance sonore inférieure à 70 dB, l'aspirateur-balai Proscenic P12 dispose d'une puissance d'aspiration supérieure de 33 000 Pa. Sa batterie de 2 500 mAh peut offrir une même autonomie de 60 minutes.

Le collecteur de poussière a une capacité de 1,2 L avec une vidange qui se fait par simple pression sur un bouton. Le système de filtration promet aussi de capturer 99,99 % des particules de poussière. Un grand écran LED informe sur le niveau de la batterie et le mode d'aspiration. Des avertissements sont en rapport avec une brosse obstruée ou une vidange de poussière à faire.

L'aspirateur-balai Proscenic P12 est au petit prix de 129 € avec le code NNNFRPP12 à saisir sur Geekbuying, et toujours avec la livraison gratuite en quelques jours.

Proscenic WashVac F20

Fonctionnant avec un moteur brushless de 150 W et batterie de 4 000 mAh, le Proscenic WashVac F20 est un aspirateur balai et laveur de sol. Sa puissance d'aspiration est de 15 000 Pa et son autonomie d'environ 45 minutes.

L'appareil possède des réservoirs d'eau propre et sale d'une capacité de 1 L. Un capteur infrarouge permet de détecter automatiquement les salissures humides ou sèches, pour une adaptation idoine (aspiration et débit d'eau) avec le rouleau.

Avec conception autopropulsée et écran LED pour toutes les informations nécessaires, le Proscenic WashVac F20 est au petit prix de 203 € en renseignant le code NNNFRPRF20 sur Geekbuying, avec également la livraison gratuite depuis l'Europe.