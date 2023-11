Le lancement officiel du nouvel aspirateur balai laveur sans fil Jimmy HW9 a eu lieu. Proposé à un prix abordable, il apporte des améliorations et de nouvelles fonctionnalités qui facilitent encore plus le nettoyage, pour une maison plus saine plus longtemps.

Son moteur puissant de 300 W en alliage de magnésium est maintenant complètement waterproof. Avec 2 modes de nettoyage (tapis et sols durs) et un rouleau-brosse, c'est un véritable aspirateur 4 en 1 qui aspire, lave, frotte et sèche en une seule étape.

Il nettoie tous types de saletés, sèches ou humides, comme le gras ou les résidus de nourriture. La tête peut pivoter jusqu'à 180° et s'aplatir complètement, pratique pour nettoyer aisément sous les meubles et dans les zones étroites.

L'écran LED intelligent affiche les informations nécessaires comme le mode de nettoyage ou la batterie restante. Il dispose de 22 minutes d'autonomie en mode tapis et de 35 minutes en mode sol dur.

Un double bac à eau grande capacité de 2 fois 400 ml sépare eau sale et eau propre. Le bac pour eau sale entrepose également la poussière et autres détritus solides à part pour éviter toute obstruction.

Un système intégré génère de l'eau purifiée aux ions d'argent, connus pour leurs propriétés antibactériennes, pour un assainissement plus durable de votre intérieur.

Grâce au jet visible et contrôlable, vous pouvez vaporiser l'eau nécessaire selon vos besoins.

Le balai est également muni d'un capteur de poussière et peut être utilisé à l'aide d'un assistant vocal. Il est également plus léger grâce au poids du moteur réduit de 35%.

L'aspirateur balai laveur Jimmy HW9 est en ce moment disponible au prix ultra réduit de 199,99 € chez Geekmaxi en utilisant le code de -50 € 9c9TXVeu (ou RRTNHL6M), avec la livraison en quelques jours.