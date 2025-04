Aujourd'hui, zoom sur deux modèles d'aspirateurs sans fil de la marque Redkey : les W12 SE et le W13.

Redkey W12 SE : le bon rapport qualité vs prix

Découvrons le Redkey W12 SE, qui combine trois fonctions : aspiration, lavage des sols et auto-nettoyage.

Léger et facile à manœuvrer, il dispose de trois boutons pratiques pour un contrôle intuitif de la puissance, du débit d'eau et du mode de nettoyage, ainsi qu'un bouton pour activer l'auto-nettoyage.

L'aspirateur est équipé d'une brosse électrique qui tourne à 2 600 tours par minute pour un nettoyage rapide des taches tenaces. Il intègre également un système de nettoyage par eau électrolysée aux propriétés antimicrobiennes, offrant ainsi un lavage plus efficace et une désinfection plus respectueuse de l'environnement.

Sa capacité d'aspiration atteint 5 500 Pa, et il est capable de nettoyer efficacement des surfaces allant jusqu'à 120 m² avec une seule charge.

Il nettoie automatiquement la brosse roulante, le port d'aspiration et les tuyaux. Cette fonctionnalité peut être activée à tout moment, que l'aspirateur soit en cours d'utilisation ou non. De plus, il intègre un double réservoir : un pour l'eau propre de 600 ml, et un pour l'eau sale de 550 ml.

Le W12 SE se distingue également par sa technologie anti-fuite, évitant tout résidu d'eau ou de saleté après son utilisation.

Vous trouverez chez Cdiscount le Redkey W12 SE à seulement 149,99 € au lieu de 299 €, soit une remise de 50 %.

Redkey W13 : plus performant

Passons ensuite au Redkey W13.

Tout comme le W12 SE, il intègre un système d'auto-nettoyage ainsi qu'un réservoir d'eau électrolysée pour une stérilisation plus efficace.

Il offre toutefois une aspiration améliorée de 17,5 kPa et un système de lavage optimisé grâce à ses brosses rotatives plus rapides et puissantes. Il permet également un meilleur nettoyage des bords, pour un résultat impeccable jusque dans les coins et le long des plinthes.

Le W13 dispose également de réservoirs plus grands avec une conception renforcée pour éviter les fuites.

Son autonomie améliorée permet de nettoyer une plus grande zone en une seule charge, et il est équipé de la technologie de détection de saleté, ajustant automatiquement l'intensité d'aspiration pour une performance optimale sur toutes les surfaces.

Toujours chez Cdiscount, vous trouverez le Redkey W13 à 189,99 € au lieu de 209,99 €