Aujourd'hui, zoom sur deux produits de la marque Redkey : un aspirateur laveur sans fil et un robot tondeuse.

Le Redkey W12 SE est un aspirateur multifonction qui combine aspiration, lavage des sols et auto-nettoyage pour un entretien complet et simplifié. Conçu pour être léger et facile à manier, il propose une interface intuitive avec trois boutons principaux permettant de régler la puissance d’aspiration, le débit d’eau et le mode de nettoyage, ainsi qu’un bouton dédié à l’auto-nettoyage.

Doté d’une brosse motorisée tournant à 2 600 tours par minute, il élimine rapidement les saletés incrustées. Son système de lavage repose sur de l’eau électrolysée aux propriétés antimicrobiennes, pour un nettoyage plus sain et respectueux de l’environnement. Avec une puissance d’aspiration de 5 500 Pa, il peut couvrir jusqu’à 120 m² en une seule charge, ce qui le rend idéal pour les grands espaces.

Le Redkey W12 SE assure également un entretien automatique de la brosse roulante, du conduit d’aspiration et des tuyaux. Cette fonction s’active à tout moment, que l’appareil soit en fonctionnement ou non. Il est équipé d’un double réservoir : 600 ml pour l’eau propre et 550 ml pour l’eau usée, garantissant une séparation hygiénique tout au long du nettoyage.

Enfin, il intègre une technologie anti-fuite qui évite tout écoulement d’eau ou dépôt de saletés après utilisation, pour un rangement toujours propre.

Retrouvez le Redkey W12 SE à 134,99 € avec le code 15DES129 en ce moment sur Cdiscount.



Voici maintenant la tondeuse robot Redkey MGC500.

Elle intègre la technologie C-TOF, qui lui permet de cartographier votre pelouse avec une grande précision et suit un parcours optimisé en zigzag, assurant une tonte homogène sur toute la surface, sans passages inutiles ni zones oubliées, même dans les coins les plus difficiles d’accès. Conçue pour les terrains allant jusqu’à 500 m², elle peut couvrir 90 m² par heure et offre une efficacité trois fois supérieure à celle des robots fonctionnant de manière aléatoire.

Pensée pour simplifier l’entretien du jardin, la MGC500 détecte immédiatement les coupures de fil périphérique et signale leur emplacement directement dans l’application mobile. En cas d’interruption ou après une recharge, elle reprend la tonte là où elle s’était arrêtée, sans repasser sur les zones déjà traitées. La hauteur de coupe est entièrement réglable via l’application, entre 30 et 70 mm.

Par temps de pluie, le robot retourne automatiquement à sa base afin de protéger ses composants, et il reste parfaitement stable sur des pentes allant jusqu’à 45 %, grâce à ses pneus crantés. Lorsque la batterie atteint 15 %, il retourne se recharger seul, avant de reprendre le travail exactement là où il l’avait laissé.

Vous pouvez obtenir la tondeuse Redkey MGC500 en promotion à 404 € avec le code 15DES129 sur Cdiscount.