Commençons par le JIGOO C500.

Il offre une forte aspiration de 33 KPa et intègre un puissant moteur de 500 W. Son système de filtration en 5 étapes permet d'éliminer 99,99% des allergènes sans risque de blocage ou de perte de puissance.

Pour économiser de l'énergie et pour un nettoyage efficace sur tous les types de sols, vous avez le choix entre 3 modes : automatique, haute vitesse et basse vitesse.

L'aspirateur est doté d'un capteur de poussière intelligent et précis ainsi que d'un écran LED tactile qui affiche le niveau de la batterie, les alertes d'erreur, l'indice de poussière en temps réel et vous permet de passer d'un mode à l'autre d'un simple clic.

Grâce au tube flexible qui peut s'aplatir entièrement, plus aucun recoin ne vous échappe tandis que la lumière LED vous aide en éclairant le sol.

Vous pouvez vous en servir partout dans la maison y compris sur les matelas, canapés ou autres meubles grâce aux différents accessoires fournis : une brosse rotative à poils doux et durs, un rouleau-brosse pour sols durs, une brosse à épousseter 2 en 1, une brosse à épousseter fine et une petite brosse de nettoyage.

L'aspirateur offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie en une seule charge.

Le JIGOO C500 est à 129,99 € avec le code NNNFRSOLDEC + la réduction déjà appliquée sur le site au lieu de 322,24 €, soit une remise totale de 59% sur Geekbuying. Livraison gratuite d'Allemagne.

On trouve également le JIGOO C300, modèle un peu moins puissant que le précédent avec un moteur de 400 W et une aspiration de 30 KPa.

Il offre jusqu'à 45 minutes d'autonomie en une seule charge et est fourni avec un rouleau-brosse à poils doux et durs, une brosse à épousseter 2 en 1, une petite brosse de nettoyage et un long suceur plat.

Le JIGOO C300 est proposé à 99,99 € avec le code NNNFRC300 + la réduction déjà appliquée au lieu de 230,17 €, soit une remise totale de 56% sur Geekbuying. Expédié d'Allemagne gratuitement.