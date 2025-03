Jigoo est une marque spécialisée dans les appareils domestiques intelligents, notamment les aspirateurs sans fil, les nettoyeurs de matelas anti-acariens et les sèche-cheveux à haute vitesse.

À l'occasion du lancement de son nouvel aspirateur sans fil, le Jigoo V700, la marque propose des offres exclusives jusqu'au 18 mars chez son partenaire Geekbuying ainsi que sur son site officiel.

Découvrons-le plus en détail.

Le Jigoo V700 est un aspirateur balai sans fil équipé d’une station qui assure à la fois la collecte automatique de la poussière et la recharge de l’appareil. Elle nettoie le filtre, vide le bac à poussière et transfère les débris directement dans le sac prévu à cet effet, sans aucune intervention manuelle. Une fois la poussière collectée, l’aspirateur se recharge automatiquement.

Doté d’un moteur sans balai de 480 W, l’aspirateur délivre une puissance d’aspiration de 215 AW et 33 KPa, permettant d’éliminer efficacement toutes sortes de débris. Son système de filtration en 4 étapes capture et filtre 99,9 % des allergènes, tandis que l’autonettoyage du filtre HEPA prévient l’encrassement, assurant ainsi une aspiration constante et performante.

Son grand sac à poussière de 2,5 litres permet de réduire la fréquence des vidanges, tandis que son indicateur de remplissage vous avertit lorsqu’il est temps de changer le sac, éliminant ainsi la nécessité de contrôles fréquents.

Le V700 propose trois modes d’aspiration adaptés à chaque surface :

Mode ECO : idéal pour les sols durs, il optimise la consommation d’énergie.

Mode Medium et Max : parfaits pour les tapis, ils augmentent la puissance d’aspiration pour un nettoyage en profondeur.

Sa brosse rotative en forme de V améliore les performances de nettoyage sur tous types de surfaces, capturant les poils sans s’emmêler. Deux lumières LED intégrées offrent une meilleure visibilité, révélant la poussière cachée dans les zones sombres.

Le Jigoo V700 est livré avec plusieurs accessoires pour un nettoyage complet :

Brosse électrique anti-acariens,

Brosse 2-en-1 pour épousseter,

Suceur plat pour les recoins difficiles d’accès.

Son support intégré permet également de ranger facilement tous les accessoires.

Retrouvez l'aspirateur Jigoo V700 à seulement 299,99 € au lieu de 349,99 € grâce au code JGV7299 sur Geekbuying avec livraison gratuite en quelques jours depuis la Pologne.

Vous pouvez également le trouver sur le site officiel de Jigoo à $319,99 (soit environ 305 €) au lieu de $419,99 avec le code JIGVS100. La livraison est aussi gratuite et s'effectue depuis un entrepôt européen sous 3 à 7 jours ouvrés.