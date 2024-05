Commençons avec l'aspirateur balai flexible sans fil Xiaomi JIMMY JV85 Pro.

Avec son moteur numérique sans balais de 550 W, il délivre une puissante aspiration de 200 AW et offre jusqu'à 70 minutes d'autonomie. Il est doté d'un écran LED intuitif qui vous guide à travers les différents modes.

Son tube métallique flexible permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès tandis que la technologie de cyclone horizontal brevetée assure une aspiration efficace sans blocage.

Le bac à poussière de 0,6 L offre une grande capacité de collecte, et la tête de sol est conçue pour empêcher l'enchevêtrement des cheveux, poils d'animaux, etc.

À noter que Geekbuying offre une garantie de 2 ans pour ce modèle.

L'aspirateur balai flexible sans fil Xiaomi JIMMY JV85 Pro est proposé en précommande à 199 € avec le code JMH8PRO sur Geekbuying, et sera expédié fin mai / début juin. Livraison gratuite de Pologne.



Passons maintenant à l'enceinte résidentielle Harman Kardon Citation 300 - Gris.

Avec son revêtement en laine mélangée, elle offre une puissance de sortie de 100 W RMS et est équipée de 4 haut-parleurs : 2 tweeters de 20 mm pour des aigus précis et 2 woofers de 89 mm pour des basses profondes.

Profitez d'une expérience sonore stéréo immersive avec des basses riches et accédez à plus de 300 services de musique en haute définition grâce à Chromecast.

Son écran tactile LCD couleur facilite son utilisation, tandis que l'intégration de l'Assistant Google offre un contrôle vocal pratique.

Avec sa fonction multiroom, vous pouvez connecter plusieurs enceintes dans différentes pièces et même coupler deux enceintes dans la même pièce.

L'enceinte résidentielle Harman Kardon Citation 300 - Gris est en promotion à 199,99 € au lieu de 449,99 €, soit une remise de 55 % sur Boulanger. Livraison à partir de 8,99 €.



Enfin, terminons notre top 3 avec le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8.

Robuste et conçu pour résister aux chutes et aux éclaboussures, il est doté d'un écran de 14 pouces WUXGA (1 920 x 1 200) OLED au format 16:10 avec cadre ultrafin, HDR 500, une couverture DCI-P3 de 100 % et certifié TÜV Low Blue Light.

Il embarque un processeur Ryzen 7 7730U pouvant atteindre 4,50 GHz, 16 Go de RAM DDR4 soudée, un SSD de 1 To ainsi qu'une carte graphique AMD Radeon.

Le PC intègre le Dolby Audio ainsi que la technologie RapidCharge qui vous donne deux heures d’autonomie après seulement 15 minutes de charge.

Le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8 est en ce moment à 699,99 € au lieu de 999,99 €, soit une remise de 30 % sur Amazon.



