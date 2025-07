Aujourd'hui, focus sur le nouvel aspirateur laveur sans fil JIMMY JV9 Pro Aqua.

À la fois aspirateur et balai laveur, il assure un double nettoyage efficace, combinant aspiration puissante et nettoyage humide pour des sols éclatants, idéal pour ceux qui recherchent un appareil complet, pratique et performant.

Grâce à son moteur numérique sans balai de 500 W, le JV9 Pro Aqua développe une puissance d’aspiration élevée de 160 AW, permettant d’éliminer aussi bien les débris visibles que les poussières incrustées. Ce moteur optimise l’efficacité énergétique de l’appareil jusqu’à 55 %, garantissant une performance stable et durable sur toutes les surfaces, du carrelage à la moquette.

La batterie amovible, composée de sept cellules de 2 500 mAh, assure jusqu’à 45 minutes d’utilisation ininterrompue, même avec la tête d’aspiration motorisée activée.

L’appareil intègre un système de filtration haute précision grâce à un filtre HEPA capable de capturer les particules fines et les allergènes jusqu’à 0,3 micron. Il purifie ainsi l’air ambiant tout en nettoyant les surfaces. Son bac à poussière de 0,6 litre offre une capacité suffisante pour plusieurs sessions de nettoyage sans devoir être vidé trop fréquemment.

Équipé d’un écran LED, l’aspirateur affiche en temps réel le niveau de batterie, le mode de fonctionnement actif et les éventuelles alertes. Quatre modes de nettoyage sont disponibles : Éco, Turbo, Max et un mode Auto, capable d’ajuster automatiquement la puissance d’aspiration en fonction du type de sol et du niveau de saleté détecté.

Le JV9 Pro Aqua se distingue aussi par sa fonction de lavage intégrée. Son réservoir d’eau de 500 ml, combiné à une tête Aqua à double disque rotatif, permet de nettoyer les sols en profondeur. Les tampons antibactériens en microfibre créent une friction efficace pour déloger les taches tenaces tout en préservant la brillance des surfaces dures, ce qui permet un nettoyage complet en un seul passage.

Polyvalent, l'aspirateur s’adapte à tous les types de tâches grâce à une gamme d’accessoires fournie. Il comprend un suceur plat pour les zones étroites, un embout 2-en-1 pour les tissus d’ameublement, une brosse douce avec tuyau extensible pour les surfaces délicates, ainsi qu’un suceur motorisé spécialement conçu pour le nettoyage des matelas.

Le JV9 Pro Aqua est léger et facile à manier, et sa tête de brosse orientable à 90° permet d’atteindre aisément les zones sous les meubles sans avoir à se pencher. Une fois le nettoyage terminé, il peut être rangé verticalement sur sa station de charge.

À l'occasion de son lancement, vous pouvez obtenir le l'aspirateur sans fil 2 en 1 JIMMY JV9 Pro Aqua au prix réduit de seulement 299 € grâce au code JMJV9PA sur Geekbuying, avec livraison en quelques jours depuis la Pologne.