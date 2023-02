La gamme Dreame D10s dispose d'une forte puissance d'aspiration pouvant aller jusqu'à 5000 Pa, de quoi nettoyer avec efficacité votre intérieur ! Découvrons aujourd'hui les trois aspirateurs robots de cette gamme, tous en promotion chez Amazon !

Commençons par l'aspirateur robot Dreame D10s qui est un appareil hybride. En effet, il est capable d'aspirer et de nettoyer le sol de vos pièces. Sa brosse rotative en caoutchouc rapatrie les poussières vers le centre du robot, où se trouve une bouche d'aspiration puissante de 5000 Pa.

À l'arrière du robot de nettoyage se trouvent deux pads de nettoyage qui s'attaquent aux saletés les plus tenaces grâce à 30 niveaux différents de contrôle de l'eau. Optimisé avec la technologie LiDAR, le Dreame D10s cartographie votre maison de manière autonome avec une grande précision et peut travailler même si la luminosité est inexistante. Sa technologie LDS détecte les obstacles et les évite habilement.

Sa batterie de 5200 mAh lui confère jusqu'à 280 minutes d'autonomie. De plus, l'application Dreame vous permet de toujours savoir où se trouve votre robot et vous permet de configurer la routine de nettoyage que vous souhaitez imposer à votre aspirateur / laveur robot. Notons qu'il est également contrôlable par la voix, car compatible avec Alexa et Google Assistant.

L'aspirateur robot Dreame D10s est vendu 299 € au lieu de 334,90 € soit 11% de réduction chez Amazon jusqu'au 24 février 2023 au soir.

Continuons avec l'aspirateur robot Dreame D10s Pro. Cet appareil propose également, comme toute la gamme, une puissance d'aspiration maximale de 5000 Pa. Les brosses en caoutchouc veillent à ce que vos sols soient nettoyés en douceur. Profitant de la reconnaissance des objets, le robot aspirateur contourne chaque obstacle sans problème.

L'aspirateur intègre également un détecteur de tapis afin de ne pas passer la serpillère lorsqu'il ne se trouve pas sur un sol dur. Il veille donc à ce que vos tapis et moquettes ne soient pas humidifiés et augmente, de manière autonome et intelligente, la puissance d'aspiration.



Petite particularité pour ce modèle, il possède une caméra de surveillance et propose la supervision vidéo à distance de votre maison. Vous pourrez donc surveiller ce qu'il se passe chez vous, même lorsque vous n'y êtes pas, et de manière gratuite via l'appli mobile.

Cet aspirateur robot Dreame D10s Pro est vendu 359 € au lieu de 429 € soit 16% de réduction chez Amazon.





Terminons avec l'élite, l'aspirateur robot Dreame D10s Plus. La principale différence que l'on peut constater entre ce modèle et ses prédécesseurs, c'est la station de vidange. Celle-ci dispose d'un sac d'aspiration d'une capacité de 4 litres. Sa technologie de vidange automatique DualBoost, vous permet de laisser travailler votre aspirateur robot durant 65 jours sans avoir à mettre les mains dans le cambouis.

Le flagship killer de la marque possède toutes les options disponibles dont la caméra de vidéo surveillance, la brosse en caoutchouc anti-emmêlement et le système de nettoyage humide.

Cet aspirateur robot Dreame D10s Plus est vendu 479 € au lieu de 569 € soit 15% de remise en cochant le coupon de 90 € sur Amazon.