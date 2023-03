Aujourd'hui, les magasins en ligne nous réservent de belles surprises. Effectivement, le printemps s'étant installé, il serait peut-être temps de se lancer dans le ménage et de renouveler nos appareils défectueux.

Commençons avec le PC portable Lenovo Ideapad 3 15ALC6. Ce laptop est doté d'un écran de 15,6" FHD à une définition de 1920 x 1080 px. Il utilise un processeur AMD Ryzen 5 5500U couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM) dont 4 Go soudés et 4 Go amovibles (donc extensible). Pour qu'il n'y ait aucun souci avec l'OS, Windows 11, le tout est installé sur un stockage SSD NVMe M.2 de 512 Go.

Ce PC portable Lenovo Ideapad 3 15ALC6 est vendu 499,99 € au lieu de 699,99 €, soit 28% de remise immédiate chez Cdiscount. La livraison est prévue pour le lendemain, gratuitement.

Continuons par le micro-casque Corsair HS60 Haptic. Ce casque audio de type gaming, filaire, possède un son stéréo avec une technologie de basse haptique, ce qui rend son fonctionnement plus immersif par rapport à un périphérique similaire. Sa structure métallique est robuste, mais ses mousses le rendent tout de même confortable.

Ce micro-casque Corsair HS60 Haptic est vendu 94,90 € au lieu de 129,99 €, soit 27% de réduction chez Rue du commerce. La livraison est à partir de 3,99 € dès le lendemain.

Et terminons ce Top 3 ave l'aspirateur robot iRobot Roomba 697. Cette marque, que l'on ne présente plus, propose un engin automatisé capable d'aspirer les différents sols de votre maison sans que vous ayez à vous en occuper. Il comprend 2 brosses multisurfaces ayant la possibilité de nettoyer même dans les angles. Son design très épuré et sa finesse lui permettent de passer aisément sous les meubles, un grand avantage.

Cet aspirateur robot iRobot Roomba 697 est vendu 219 € au lieu de 399 €, soit 45% de promotion chez Rue du commerce. La livraison vous coutera 2,99 €, et sera chez vous dès le lendemain.





