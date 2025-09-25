À l’occasion du Prime Day d'automne (du 7 au 8 octobre inclus), Dreame, l’un des leaders mondiaux des appareils intelligents pour la maison, dévoile ses offres en avant-première.

Jusqu’au 8 octobre, le site officiel Dreame propose des réductions exceptionnelles pouvant atteindre 784 € sur une sélection d’aspirateurs robots, d’aspirateurs laveurs et d’appareils de coiffage professionnels.

Chaque jour, les 10 premières commandes seront récompensées par une carte cadeau de 50 € valable sur les accessoires. Et ce n’est pas tout : en partageant votre expérience sur le forum Dreame, vous aurez une chance de vous faire rembourser intégralement votre commande. Un tirage au sort viendra également récompenser 3 participants qui repartiront chacun avec un sèche-cheveux Pocket Neo.

Découvrez ci-dessous quelques aspirateurs et appareils de nettoyage à prix réduit pour l'occasion.

Dreame X50 Ultra Complete (aspirateur robot laveur)

Le Dreame X50 Ultra Complete est équipé du système ProLeap pour améliorer la couverture et l’efficacité du nettoyage. Sa navigation VersaLift lui permet d’atteindre les espaces réduits et de nettoyer sous les meubles. La brosse duo démêlante HyperStream limite les enchevêtrements de poils et cheveux, tandis que les bras flexibles doubles assurent un nettoyage plus précis des coins. Le robot intègre également un remplissage autonome de solution, la technologie AceClean DryBoard améliorée pour le lavage et séchage des serpillières, ainsi qu’une base PowerDock intelligente pour simplifier l’entretien quotidien.

Prix initial : 1 299 € l Prix Prime Day Dreame : 1 099 €

Dreame X40 Master (aspirateur robot laveur)

Avec son design compact et sa base ultra-fine de seulement 28 cm, le Dreame X40 Master allie praticité et performance. Sa brosse latérale extensible, capable de se relever de plus de 10 mm, permet d’atteindre les recoins et d’assurer un nettoyage précis même dans les zones difficiles d’accès. Grâce à son système de nettoyage automatique à 70°C, offrant quatre niveaux au choix, il garantit une hygiène optimale tout en restant simple d’utilisation.

Prix initial : 1 199 € l Prix Prime Day Dreame : 849 €

Dreame L40s Pro Ultra (aspirateur robot laveur)

Pensé pour une couverture complète et un nettoyage sans compromis, le Dreame L40s Pro Ultra offre une puissance d’aspiration Vormax de 19 000 Pa, associée à la brosse duo démêlante HyperStream pour éliminer efficacement poussières, poils et cheveux. Grâce à son système EasyLeap, il franchit sans effort des obstacles jusqu’à 40 mm, tandis que ses fonctions de renettoyage et de relavage assistés par IA garantissent des sols impeccables, sans intervention manuelle.

Prix initial : 899 € l Prix Prime Day Dreame : 729 €

Dreame H15 Pro Heat (aspirateur balai sans fil)

Grâce à la technologie ThermoRinse, le Dreame H15 Pro Heat lave les sols à l’eau chaude à 85°C, tandis que son bras robotisé AI DescendReach GapFree assure un nettoyage précis jusque dans les rebords. Sa brosse est lavée en profondeur à 100°C avec ThermoTub, puis séchée automatiquement à 90°C pour rester hygiénique et prête à l’emploi toute la journée. Doté d’une portée à plat à 180°, du racleur TangleCut anti-enchevêtrement et d’une autonomie de 72 minutes, il délivre une aspiration puissante et un nettoyage intelligent. Enfin, son système de détection intuitive RVB identifie le degré de saleté pour adapter le nettoyage en temps réel.

Prix initial : 699 € l Prix Prime Day Dreame : 599 €

Dreame H12 Pro FlexReach (aspirateur balai sans fil)

Conçu pour une maniabilité maximale, le H12 Pro FlexReach offre une portée à plat à 180° pour un nettoyage sans effort sous les meubles. Avec une puissance d’aspiration de 18 000 Pa, un racleur TangleCut anti-enchevêtrement, un système de nettoyage à double rotation et un séchage rapide à 90°C en seulement 5 minutes, il garantit des sols impeccables en un seul passage.

Prix initial : 399 € l Prix Prime Day Dreame : 279 €

Dreame Z10 (aspirateur balai sans fil)

Le Dreame Z10 combine puissance et précision pour un nettoyage optimal au quotidien. Avec ses 210 AW d’aspiration, il élimine efficacement poussière, saletés et débris, tandis que son système de filtration HEPA capture les particules fines pour un air plus sain. Ses capteurs intelligents adaptent automatiquement la puissance selon les besoins, offrant ainsi une performance toujours efficace. Grâce à son autonomie prolongée, il permet de nettoyer l’ensemble de la maison en une seule charge.

Prix initial : 299 € l Prix Prime Day Dreame : 259 €

Bundle robot lave-vitres Dreame C1 + Chiffon pour robot lave-vitres

Alliant efficacité et précision, le robot lave-vitres Dreame C1 assure un nettoyage sans trace des surfaces vitrées. Grâce à la technologie CornerClean, il atteint sans effort les zones difficiles d’accès, tandis que la planification de son parcours, alimentée par l’IA, garantit une couverture complète et homogène. Sa fonction de reprise automatique évite toute trace, et ses cinq modes de nettoyage s’adaptent à chaque besoin. Fiable et puissant, il offre une solution pratique pour des vitres toujours éclatantes, sans aucun effort.

Prix initial : 418,90 € l Prix Prime Day Dreame : 299,92 €

Retrouvez toutes les offres sur la page du Prime Day Dreame.