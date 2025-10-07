À l’occasion du Prime Day d’Automne, Narwal, reconnu pour ses innovations dans l’entretien intelligent des sols et considéré comme l’une des marques les plus influentes dans le secteur des aspirateurs, propose une série d’offres exceptionnelles.

Jusqu'au 12 octobre, les derniers modèles de la marque sont disponibles sur Amazon avec des réductions allant jusqu’à 550 €, tandis que la boutique officielle Narwal propose des packs exclusifs permettant d’économiser jusqu’à 720 €.

Les offres phares du Prime Day Narwal

➡️ Freo Z10 Ultra – 749 € (550 € de réduction)





Équipé d’une double caméra et d’un double processeur, il intègre l’intelligence artificielle NarMind Pro pour une navigation précise et une adaptation en temps réel aux surfaces. Avec une puissance d’aspiration de 18 000 Pa et un système de lavage adaptatif, il élimine efficacement les saletés et la poussière, sur tapis comme sur sols durs, tout en réduisant les interventions manuelles.

➡️ Freo Z10 – 599 € (300 € de réduction)



Un compromis idéal entre puissance et praticité. Ses brosses DualFlow anti-emmêlement réduisent les blocages liés aux cheveux, tandis que le système de lavage EdgeReach nettoie efficacement le long des plinthes et dans les coins. Sa station compacte automatise le vidage et le lavage des serpillières.

➡️ Narwal Flow – 999 € / 1 199 € (300 € de réduction)





Le dernier-né dévoilé à l’IFA 2025. Son système de lavage FlowWash repose sur une serpillière entraînée en continu, chauffée à 45°C, alimentée par 16 buses pour une répartition homogène de l’eau et un nettoyage hygiénique. L’aspiration atteint 22 000 Pa, épaulée par la technologie CarpetFocus qui intensifie automatiquement la puissance sur tapis.

Deux stations au choix : Grand format avec lavage, séchage et vidange de la poussière ou Compacte (28 cm), ajoute le dosage automatique du détergent et l’évacuation des eaux usées dans un format gain de place.

➡️ Freo Z Ultra – 549 € (400 € de réduction) (allez dans "voir toutes les offres" - vendeur Narwal Direct)





Le modèle phare de 2024, apprécié pour son évitement intelligent des obstacles et sa navigation fluide. Sa station prend en charge le lavage et le séchage des serpillières, garantissant un entretien hygiénique automatisé.

➡️ Freo X10 Pro – 499 € (100 € de réduction)





Ultra-fin, conçu pour passer facilement sous les meubles. Avec 11 000 Pa d’aspiration et un lavage à pression réglable, il s’adapte aux besoins quotidiens. Plusieurs modes spécifiques aux tapis permettent de préserver les fibres tout en éliminant les poussières incrustées. Son sac à poussière longue durée assure un entretien réduit.

➡️ Freo X Ultra – 408,32 € (32% de réduction)





Pensé pour combiner simplicité et technologie. Sa station tout-en-un vide automatiquement le bac à poussière, lave et stérilise les serpillières. La brosse principale est certifiée TÜV Zero-Tangle, empêchant l’accumulation de cheveux et de débris. Une solution compacte et hygiénique pour un usage quotidien sans contrainte.

➡️ Freo S – 229 € (70 € de réduction)





Idéal pour des espaces plus petits, ce modèle propose une aspiration fiable, un vidage automatique, et un fonctionnement simplifié à un seul bouton. Une solution abordable pour garder des sols propres au quotidien sans intervention manuelle.

Événement exclusif : un jeu concours pour le Prime Day

En parallèle de ces offres, Narwal organise un grand jeu concours spécial Prime Day. Parmi les récompenses figurent des robots Freo Z10, des packs d'accessoires ainsi que des coupons pour des réductions supplémentaires.