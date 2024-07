Jusqu'au 17 juillet, SwitchBot fête le Prime Day sur son site officiel, mais aussi sur sa boutique Amazon, avec des remises pouvant aller jusqu'à -40 %.

Parallèlement, jusqu'au 15 juillet, vous pouvez utiliser le code de réduction 5OFFYCPDSB pour bénéficier d'une remise supplémentaire de -5 % sur le site officiel et Amazon.

Voici une sélection de dispositifs SwitchBot pour la maison connectée à retrouver dès aujourd'hui en promotion pour le Prime Day.

On commence avec le robot aspirateur SwitchBot S10.

Avec un design à double station, il intègre des fonctionnalités de remplissage, de drainage et de vidange automatiques pour un nettoyage en profondeur et sans effort.

La station de base à eau se connecte directement aux systèmes de plomberie domestiques, éliminant la nécessité d'une intervention manuelle, tandis que le bac de récupération des poussières d'une capacité de 4 litres permet de stocker les déchets pendant 10 semaines.





Le robot est équipé d'une navigation avancée, possède une puissance d'aspiration de 6500 Pa et intègre une serpillière à rouleau RevoRoll pour un nettoyage et un lavage efficaces. De plus, le S10 dispose de la technologie unique d'auto-nettoyage RinseSync, permettant de laver automatiquement sa serpillière pendant le nettoyage.

Pour le Prime Day, le SwitchBot S10 est au prix exceptionnel de 799,99 € avec le code de réduction 5OFFYCPDSB au lieu de 1 099,99 € jusqu'au 15 juillet, soit une remise de 27 % sur Amazon et le site officiel. A noter que les 16 et 17 juillet une autre promotion s'appliquera, sans le code promo, mais pour un tarif final identique.



Voici quelques autres articles SwitchBot pour la maison à prix réduit pour le Prime Day :

En trois étapes simples, vous pouvez automatiser les rideaux de n'importe quelle pièce : accrochez le dispositif, installez les aimants de positionnement et connectez-vous à l'application pour gérer l'ouverture, la fermeture et le pourcentage d'ouverture de vos rideaux.

Le moteur amélioré du Curtain 3 permet un fonctionnement fluide, même avec des rideaux lourds (jusqu'à 15 kg). Un aimant de positionnement garantit un contrôle précis, évitant ainsi les ajustements fréquents et les fuites de lumière.

Le mode silencieux du SwitchBot Curtain 3 réduit le bruit du moteur à moins de 25 dB, assurant un mouvement lent et discret des rideaux.

Pack serrure électronique SwitchBot Lock Pro + Clavier tactile Keypad Touch + Hub Mini à 177,99 € soit -26% jusqu'au 15/07 avec le code 5OFFYCPDSB

Le Keypad Touch offre une reconnaissance d'empreintes digitales ultra-performante avec la capacité d'enregistrer jusqu'à 100 empreintes digitales. Déverrouillez votre appareil à l'aide d'empreintes digitales, de codes d'accès, de commandes vocales, d'une Apple Watch ou de cartes NFC.

Grâce au Hub Mini compatible Matter, le kit Serrure Pro vous permet d'utiliser votre iPhone, Siri et Apple Watch via HomeKit. Il est également compatible avec Alexa et Google.

La SwitchBot Serrure Pro envoie des notifications en temps réel sur l'état de la serrure et de la porte et vous permet de consulter son historique à tout moment via l'application.

Mini aspirateur robot SwitchBot K10+ à 299,99 € soit -25% jusqu'au 15/07 avec le code 5OFFYCPDSB (et même tarif mais sans code les 16 et 17 juillet).

Compact, il se glisse facilement dans les coins et sous les meubles et est équipé d'un algorithme LiDAR avancé qui localise et nettoie avec précision les endroits difficiles d'accès.

Il offre une aspiration puissante de 2 500 Pa et est livré avec une station de base de 4 litres capable de contenir les débris jusqu'à 70 jours.

Le K10+ dispose d'une fonction de recharge automatique en cas de batterie faible et reprend le nettoyage là où il s'était arrêté après une recharge complète. Vous pouvez également personnaliser le nettoyage via l'application, créer des plans de nettoyage, définir des zones restreintes et utiliser des commandes vocales (Alexa, Google Assistant).

Rendez-vous sur le site officiel SwitchBot ou la boutique Amazon SwitchBot pour découvrir l'ensemble des offres. Et pour rappel, ces offres sont valables jusqu'au 15 juillet, mais ensuite du 16 au 17 juillet d'autres promotions s'appliqueront sur les mêmes produits sans le code promo mais avec au final un tarif similaire, de quoi prolonger la période promotionnelle.