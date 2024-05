Commençons avec l'aspirateur robot laveur Vactidy Nimble T7.

Avec son design compact, le T7 nettoie efficacement les coins difficiles d'accès comme sous les lits, les canapés et les armoires.

Il offre une puissance d'aspiration de 2 800 Pa, idéale pour nettoyer les sols durs et les tapis à poils ras. Il est équipé d'un bac à poussière de 250 ml et d'un réservoir d'eau de 200 ml, permettant d'éliminer efficacement taches et liquides. L'humidité du tampon de vadrouille peut être ajustée grâce à 4 niveaux de débit d'eau.

Le robot propose quatre modes de nettoyage : automatique, nettoyage des taches, nettoyage des bords et nettoyage des pièces (itinéraire aléatoire + zigzag).

Équipé de 3 capteurs de détection de sol et de 2 capteurs anti-collision, le T7 évite murs, obstacles, meubles et escaliers. Sa fonction booster lui permet de passer automatiquement en puissance d'aspiration maximale lors du passage des sols durs aux tapis.

Doté d'une brosse à rouleau et de brosses latérales, le T7 capture plus de saleté sur tous les types de sols et saisit mieux les débris cachés dans les tapis.

Il assure jusqu'à 120 minutes de nettoyage en continu en mode automatique, et lorsque la batterie est faible (moins de 15 %) ou à la fin de sa tâche, le robot retourne automatiquement à sa station de chargement.

Le robot est compatible avec Alexa, Siri, IFTTT et Google Assistant et vous pouvez facilement planifier les tâches de nettoyage et choisir l'heure de début ainsi que le mode de nettoyage via l'application Vactidy.

Il est livré avec une télécommande.

L'aspirateur robot laveur Vactidy Nimble T7 est au prix de 108,99 € avec le code NNNFRT7V sur Geekbuying, et la livraison de l'UE est gratuite. Son prix officiel s'élève à 279 €.

Passons à l'enceinte Bluetooth Sonos Era 300 - Blanc.

Grâce à six haut-parleurs stratégiquement placés à l’avant, sur les côtés et sur le dessus, l'enceinte assure une compatibilité avec la musique en Dolby Atmos : elle diffuse le son du sol au plafond et d’un mur à l’autre, vous immergeant totalement dans la musique que vous écoutez où que vous soyez dans la pièce.

Appuyez simplement sur un bouton dans l’application Sonos, et la technologie de calibrage Trueplay analysera l’acoustique de votre pièce pour optimiser l’égalisation de l’enceinte.

Associez deux enceintes à une Sonos Arc ou Beam (Gen 2) pour un son surround multicanal exceptionnel.

L'enceinte Bluetooth Sonos Era 300 en blanc est en promotion à 384 € au lieu de 430,09 €, soit une remise de 11 % sur Amazon. Son prix officiel s'élève à 499 €. Elle est également disponible en noir à 395 €.

Enfin, terminons ce top 3 avec le PC portable MSI Modern 15 B7M-289FR.

Il est doté d'un écran IPS LCD de 15,6 pouces Full HD de 1920 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement maximal de 60 Hz.

Il embarque un processeur Ryzen 5 7530U avec 6 cœurs et 12 threads pouvant atteindre 4,5 GHz, un chipset graphique AMD Radeon Graphics, 16 Go de mémoire vive DDR4 et un SSD de 512 Go.

On trouve également deux ports USB et une entrée HDMI, un clavier avec rétroéclairage blanc et le PC est livré avec Windows 11 Famille.

Le PC portable MSI Modern 15 B7M-289FR est en ce moment à 499,99 € au lieu de 699,99 €, soit une remise de 29 % sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 1,99 €.



