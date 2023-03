Midea a annoncé le lancement prochain de sa nouvelle génération d'aspirateurs robots et de la gamme M9 qui combine à la fois aspiration et passage de serpillère.

Orienté vers les prestations haut de gamme, le M9 rassemble les dernières technologies du marché pour proposer un nettoyage automatisé à la fois rapide et performant pour toutes les surfaces.

Midea M9 : des prestations haut de gamme

Le Midea M9 revendique une puissance d'aspiration élevée de 4000 pa associée à une brosse rotative pour décoller la poussière et des balais latéraux pour rediriger les saletés vers la zone d'aspiration.

La partie serpillère combine deux facteurs clés : une vibration pour une action mécanique indispensable à décrasser les sols, et une pression de la serpillère vers le sol pour garantir une efficacité maximale.

Le robot intègre de plus une serpillère rétractable, système que l'on ne trouvait jusqu'ici que sur les appareils les plus haut de gamme : lorsque l'aspirateur détecte un tapis ou de la moquette, sa serpillère se relève automatiquement de 10 mm pour éviter de tacher ou mouiller les surfaces.

Enfin, le M9 est équipé d'un tout nouveau système de détection des obstacles à deux lasers qui permet de mieux cartographier l'environnement, mais également de mieux repérer et identifier les obstacles, y compris de petite taille pour les éviter au besoin. Le tout combiné au système LIDAR et à l'algorithme SLAM permet d'optimiser le chemin du robot et donc d'accélérer le nettoyage. En outre son système de navigation lui permet d'évoluer dans le noir, contrairement aux robots misant uniquement sur une caméra pour se diriger.

Sa batterie de 5200 mAh devrait garantir jusqu'à 180 minutes de fonctionnement.

Midea a également pris soin de miniaturiser son appareil qui ne mesure plus que 9,7 cm de haut pour mieux se glisser sous les meubles.

Le Midea M9 est vendu de base à 339 euros. Cette semaine, Midea vous offre un prix réduit et grâce à l'offre AliExpress, vous pouvez acheter le Midea M9 à un prix encore moins cher ! Cliquez ici pour en savoir plus.

A noter qu'il est également possible de gagner un aspirateur Midea M9 à seulement 1 € en s'inscrivant là.