Focus sur l'aspirateur robot Narwal Freo X Plus, qui avait été annoncé au salon high-tech CES 2024 en janvier dernier.

Il développe une forte puissance d'aspiration de 7 800 Pa permettant d'éliminer facilement 99% de la poussière des sols durs, des tapis et des moquettes.

Sa brosse flottante sans enchevêtrement retire 99% des poils et cheveux des tapis.

L'aspirateur ne se contente pas de passer sur la saleté : sa serpillière maintient une forte pression qui assure un nettoyage en profondeur et sans traces des taches tenaces.

Le Narwal Freo X Plus scanne les environs dans toutes les directions pour créer une carte 3D de la pièce et ainsi tracer l'itinéraire de nettoyage parfait. Le double capteur latéral et frontal permet à l'appareil de détecter et de contourner les obstacles petits et bas.

Afin d'éviter de mouiller les tapis ou les moquettes, la serpillière peut se lever automatiquement jusqu'à 9 mm tandis que la fonction Edge Rotation nettoie les bords avec précision dans les coins.

Grâce à sa technologie de compression de la poussière, l'appareil peut stocker la saleté jusqu'à 7 semaines avec son sac jetable HEPA de 1 litre.

Il prend en charge Alexa et Google Assistant et une application dédiée offre de nombreuses fonctions comme la configuration de zones interdites, la mise en place de plages horaires, etc.

L'aspirateur robot Narwal Freo X Plus est à 329 € avec le code FXPLUX + la réduction déjà appliquée au lieu de 499 €, soit une remise totale de 34% sur Geekbuying. Livraison gratuite de Pologne.



On trouve également la version supérieure, le Narwal Freo X Ultra avec aspiration de 8 200 Pa, lavage automatique, auto-vidage...

Le Narwal Freo X Ultra est à 899 € au lieu de 1 199 €, soit une remise de 25% sur Geekbuying. Livraison de Pologne offerte.