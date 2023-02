L'aspirateur robot OKP K5 possède une forte puissance d'aspiration de 2100 Pa avec 3 différents niveaux de puissance d'aspiration (silencieux, standard, puissant). Ne possédant pas de brosse, cet appareil permet aux cheveux et aux poils d'animaux d'être aspirés directement dans le bac à poussière.

Le mode de nettoyage automatique du robot aspirateur utilise une trajectoire en forme de "Z", et est équipé de 2 brosses latérales afin de nettoyer au plus proche vos meubles et murs. Il existe 5 modes de nettoyage différents : nettoyage aléatoire, nettoyage le long des bords, nettoyage ponctuel, nettoyage minuté et contrôle manuel. Ces modes servent à mieux contrôler la façon dont procède l'aspirateur.

Comme de nombreux robots aspirateurs, le OKP K5 peut être contrôlé via les commandes vocales Alexa et Google Home. En installant OKP App sur votre smartphone, vous pouvez également contrôler à distance le robot aspirateur intelligent en un simple clic. L'application est disponible sous iOS et Android.

Cet appareil fonctionne dans le silence et durant une longue durée. Le son émis durant le nettoyage n'est que de 60 dB, l'équivalent d'une conversation entre deux humains. Sa durée de fonctionnement sans passer par la recharge est de 120 minutes.

Sa faible hauteur permet d'accéder facilement en dessous des meubles afin de nettoyer la poussière cachée. Le système anti-collision Free Move Tech 3.0, composé de 13 capteurs anti-collision infrarouges et de capteurs intelligents 6D intégrés, aide le robot nettoyeur à détecter les obstacles et à ajuster automatiquement la direction de nettoyage.





Pendant le temps d'une promotion, vous trouverez l'aspirateur robot OKP K5 au prix réduit de 118,88 € au lieu de 188,88 € avec le cumul d'un coupon de 50 € à cocher sur Amazon et du code de réduction 9TYOJVKD. Cette offre n'est valable que jusqu'au 28 février inclus.