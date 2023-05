En ce début de semaine, nous vous avons dégoté une sélection de trois produits en promotion. Dans cette liste, un aspirateur robot, une montre connectée et un combo clavier / souris / tapis de souris.

Commençons avec le robot aspirateur Lefant M210. Il utilise un capteur infrarouge anticollision amélioré qui peut détecter efficacement l'environnement à 360 degrés. Cet appareil est équipé d'un bac à poussière de 500 ml et sa puissance d'aspiration est de 1800 Pa. Côté autonomie, le robot est doté d'une batterie qui permet de nettoyer 120 m² soit environ 100 minutes. Sous l'aspirateur, nous notons la présence de deux brosses rotatives permettant de ramener la poussière vers la bouche d'aspiration centrale et de nettoyer dans les angles.

Ce robot aspirateur Lefant M210 est proposé à 112,88 € au lieu de 219,99 € soit 49% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est gratuite sous 48 heures.





Continuons avec le combo clavier / souris / tapis de souris Corsair. Ce pack comprend un clavier mécanique Corsair K70 RGB Pro avec des switchs CHERRY MX Red, pour une meilleure précision. La souris présente dans ce kit, la Sabre Pro Champion Series, est filaire et conçue pour les gamers. Le tapis de souris Corsair MM800 RGB se connecte en USB afin de faire de la lumière et propose des ports USB.

Ce combo clavier / souris / tapis de souris Corsair est vendu 179,90 € au lieu de 269,90 €soit 33% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 3,99 € pour la livraison, chez vous sous 2 jours.





Enchainons avec la montre connectée Iowodo. Cette montre intelligente est dotée d'un écran de 1,84" rectangulaire à une définition de 284 x 240 px. Elle est étanche et fonctionne aussi bien avec Android et iOS. Elle est en mesure de récolter des informations de santé telles que l'oxygénation du sang, la fréquence cardiaque et bien d'autres.

Cette montre connectée Iowodo est vendue au prix de 39,99 € au lieu de 49,99 € soit 20% de remise chez Cdiscount. La livraison est gratuite sous 48 heures.





