Le 11.11 AliExpress continue, avec les prix les plus bas de 2025 et des réductions allant jusqu’à -80 % sur des milliers d’articles.

Pour rappel, voici les codes promos à durée et stocks limités qui viennent s’ajouter aux remises déjà affichées :

➡️ Codes “premiers arrivés” (valables du 11 au 13 novembre à 23h59)

Les plus avantageux, mais aussi les plus rapides à disparaître :

11FR120 : 120 € offerts dès 659 € d’achat (stock limité, réapprovisionné chaque jour à minuit)

16 € offerts dès 89 € d'achat

➡️ Codes valables pendant tout l’événement (jusqu’au 19 novembre)

Ces coupons restent actifs pendant toute la durée du 11.11, dans la limite des stocks disponibles :

S11FR03 : 3 € dès 15 € d’achat

5 € dès 29 €

12 € dès 69 €

20 € dès 129 €

40 € dès 249 €

60 € dès 369 €

75 € dès 469 €

85 € dès 549 €

? Deux bonus supplémentaires pour maximiser vos gains :

Bonus PayPal : 33 € de réduction dès 299 € d’achat en payant avec PayPal (offre compatible avec le paiement en 4 fois).

Jeu "Secouez et gagnez" : sur l'application AliExpress, secouez votre smartphone chaque jour pour tenter de décrocher des cadeaux ou des codes promos exclusifs.

Découvrez maintenant notre sélection des meilleurs bons plans du 11.11 spécial Xiaomi !

11.11 AliExpress : le top 10 spécial Xiaomi

Pour aller droit au but et profiter au maximum des réductions, voici les quatre pages essentielles à consulter pour le 11.11 AliExpress :

➡️ Centre des coupons : récupérez un maximum de réductions avant de passer commande.

➡️ Guide d’achat 11.11 : découvrez toutes les astuces pour optimiser vos achats.

➡️ Page d’accueil 11.11 : suivez en direct les ventes flash et les offres du moment.

➡️ Top ventes : retrouvez les produits les plus populaires actuellement en promotion.