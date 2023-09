Les aspirateurs robots sont devenus des alliés incontournables pour maintenir nos maisons propres sans effort. Parmi les nombreux modèles disponibles sur le marché, le nouveau ROIDMI Eve CC se distingue par son design élégant, ses performances de nettoyage avancées et ses fonctionnalités innovantes.

Design élégant et compact

Le ROIDMI Eve CC arbore un design épuré et moderne qui s'intègre parfaitement dans n'importe quelle décoration intérieure. Sa forme circulaire et ses finitions de qualité en font un véritable objet à intégrer dans la maison. De plus, sa hauteur compacte lui permet de se faufiler sous les meubles et de nettoyer efficacement les zones difficiles d'accès.

Performances de nettoyage avancées

Ce robot aspirateur est équipé d'une puissante aspiration de 4000 Pa qui élimine efficacement la saleté, la poussière et les débris sur tous types de surfaces, des sols durs aux tapis épais. Grâce à sa technologie de navigation avancée, il cartographie intelligemment votre maison pour un nettoyage méthodique et efficace, évitant les obstacles et les chutes.

Autonomie et fonctionnalités intelligentes

Cet aspirateur robot dispose d'une batterie de grande capacité (3200 mAh) qui lui permet de nettoyer de grandes surfaces avec une autonomie de jusqu'à 180 minutes. De plus, il peut être contrôlé à distance depuis votre smartphone via une application mobile dédiée, vous permettant de personnaliser les horaires de nettoyage et de surveiller son état en temps réel.

Détection d'obstacles et de chutes et entretien

Grâce à ses capteurs intelligents, cet appareil détecte les obstacles et les bords pour éviter les collisions et les chutes. Vous n'avez donc pas à vous soucier qu'il se coince ou tombe dans les escaliers.

L'entretien du ROIDMI Eve CC est simple grâce à son bac à poussière facile à vider et à son filtre lavable. Vous pouvez ainsi maintenir votre aspirateur en parfait état de fonctionnement avec peu d'effort.

Le robot aspirateur ROIDMI Eve CC est un véritable assistant de nettoyage intelligent qui simplifie votre vie en vous offrant un environnement propre et sain sans tracas. Avec son design élégant, ses performances avancées et ses fonctionnalités innovantes, il s'impose pour ceux qui cherchent un nettoyage domestique de qualité.

Vous pouvez trouver dès à présent chez Amazon l'aspirateur robot ROIDMI Eve CC proposé au petit prix de 299,99 € au lieu de 359,99 € avec un coupon à activer sur le site, valable uniquement du 27 septembre au 7 octobre 2023.