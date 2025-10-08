À l’occasion des Jours Flash Prime, la marque MOVA, spécialiste des appareils domestiques intelligents, propose ses meilleures offres de l’année : jusqu’à 450 € de réduction et des remises atteignant 51 % sur ses produits phares. Découvrez ses robots aspirateurs de dernière génération, ses tondeuses connectées et d’autres équipements innovants conçus pour simplifier le quotidien.



Ces offres sont exclusivement disponibles sur la boutique Amazon de MOVA, avec trois ans de garantie et un service après-vente local réactif : en voici quelques-unes.

MOVA M10 : La performance de pointe à moitié prix

L’aspirateur balai sans fil M10 combine aspiration (18 000 Pa) et lavage en un seul passage. Ultra léger (0,9 kg), il offre une maniabilité exceptionnelle avec sa rotation à 90°, sa flexibilité à plat à 180° et son articulation fluide pour nettoyer autour et sous les meubles. Son autonomie, son grand réservoir d’eau et son design ergonomique garantissent un confort d’utilisation durable. Son filtre HEPA intégré capture les particules fines, améliorant la qualité de l’air intérieur.

➡️ Prix Jours Flash Prime : 236,55 € (ou 249 € sans Prime, prix de vente conseillé 349 €, vendeur Amazon)

MOVA E30 Ultra : Le meilleur sous la barre des 300 €

Le MOVA E30 Ultra combine une aspiration puissante de 7000 Pa, un nettoyage précis et un système balai/serpillière automatique, le tout pour des semaines de tranquillité.

Sa serpillière se nettoie seule après chaque passage et son bac à poussière se vide automatiquement, offrant jusqu’à 75 jours sans entretien. Avec une couverture allant jusqu’à 225 m² par charge, il s’adapte parfaitement aux foyers de taille moyenne à grande. Pilotable depuis l’application et pensé pour les foyers avec animaux, c’est l’allié du quotidien pour garder des sols impeccables sans effort.

➡️ Prix Jours Flash Prime : 294 € (prix de vente conseillé 399 €, vendeur Amazon)

Kit MOVA 600 : le robot tondeuse n°1 des ventes Prime Day de l'été

MOVA réinvente l’entretien des pelouses avec les séries MOVA 600 et 1000, premières tondeuses robotisées de leur catégorie équipées de la navigation LiDAR pour une précision professionnelle. Contrairement aux systèmes GPS ou caméra, son UltraView 3D LiDAR utilise des faisceaux laser pour scanner et « voir » l'environnement en temps réel, capturant les environs en trois dimensions avec une précision au centimètre près.

Ce système de navigation avancé, adapté à partir de la technologie des véhicules autonomes, fonctionne parfaitement, quel que soit l'éclairage ou les obstacles tels que les couvertures arborées denses. Fini les câbles périmétriques ou installations complexes : un simple plan via l’application MOVAhome et la tondeuse gère tout, zones interdites incluses.

Seule la version MOVA 600 Kit, avec 72 lames supplémentaires, est disponible durant les jours Flash Prime. Elle couvre des jardins jusqu’à 1200 m² avec double cartographie.

➡️ Prix Jours Flash Prime : 749 € (prix de vente conseillé à partir de 1 099 €, vendeur Amazon)

MOVA Z60 Ultra Roller Complete : plus aucun compromis

Le Z60 Ultra Roller Complete s’impose comme une référence 2025 en matière d'aspirateurs robots à rouleaux.

Sa conception exclusive à rouleau, dotée de la technologie HydroForce, utilise de l'eau fraîche pour un nettoyage efficace, avec un système de pulvérisation à 12 buses, une pression descendante de 4 100 Pa pour un nettoyage en profondeur comme avec une serpillière manuelle, et un raclage de la saleté à 360° avec élimination des eaux usées en temps réel pour garder le rouleau propre.

Le premier système de protection active des rouleaux de l'industrie améliore le nettoyage des tapis. Il dispose également d'une aspiration de 28 000 Pa et d'une brosse Anti-Tangle TroboWave DuoBrush pour un nettoyage en profondeur de diverses poussières et particules, sans s'emmêler avec les poils d'animaux ou les cheveux longs.

➡️ Prix Jours Flash Prime : 1 145 € (ou 1 159 € sans Prime, prix de vente conseillé 1 399 €, vendeur Amazon)

MOV : puissance et finesse réunies

Avec 24 000 Pa de puissance d’aspiration TurboForce7, un système de détection d’obstacles SmartSight et une navigation optimisée pour les animaux, il s’adapte aux intérieurs les plus exigeants.

Sa conception FlexiRise lui permet de rétracter son radar et de se glisser sous les meubles bas de 89 mm, tandis que StepMaster franchit les seuils jusqu'à 6 cm. Le système DuoSolution permet un nettoyage efficace à l'eau grâce à deux réservoirs pour des formules adaptées aux animaux domestiques, et la station OmniDry lave et sèche entièrement les balais à franges en seulement une heure.

➡️ Prix Jours Flash Prime : 935 € (ou 949 € sans Prime, prix de vente conseillé 1 199 €, vendeur Amazon)