On commence avec l'aspirateur robot Xiaomi S20.

Il offre une puissance d’aspiration de 5 000 Pa, capable d’éliminer facilement la poussière, les poils d’animaux et les débris sur tous types de sols. Grâce à son système de navigation laser LDS à 360°, il cartographie votre maison avec précision et optimise ses itinéraires pour un nettoyage méthodique.

Le robot combine aspiration et lavage. Il utilise un parcours en zigzag pour l'aspiration et un mouvement en Y pour l'essuyage, reproduisant ainsi les gestes d'un nettoyage manuel. Son bac à poussière de 400 mL limite la fréquence des vidages, tandis que son réservoir d’eau de 270 mL assure un lavage régulier sans avoir à remplir constamment.

L’aspirateur est entièrement contrôlable via l’application Mi Home/Xiaomi Home, permettant de programmer les nettoyages, définir des zones interdites ou encore ajuster les modes selon vos besoins. Il est aussi compatible avec Alexa et Google Assistant.

Avec ses dimensions compactes, le robot passe aisément sous les meubles et est équipé de capteurs multiples pour détecter les obstacles, éviter les collisions et prévenir les chutes. Avec sa batterie de 3 200 mAh, il peut fonctionner jusqu’à 120 minutes, couvrant ainsi de grandes surfaces en une seule session.

Retrouvez le robot aspirateur Xiaomi S20 à 139,90 € au lieu de 169,99 € (prix officiel), soit une remise de 18 % sur Amazon.



On continue avec l'écran PC gaming KTC G27P6S OLED.

Grâce à la technologie OLED, il délivre des noirs d'une profondeur inégalée et des couleurs éclatantes. Avec sa diagonale de 27 pouces et sa résolution 2K QHD, il offre des images d'une grande précision, aux détails nets et aux teintes riches.

Le moniteur propose un taux de rafraîchissement de 240 Hz associé à un temps de réponse ultra-rapide, garantissant une fluidité remarquable. Il intègre aussi des mécanismes de protection avancés pour réduire les risques de marquage d'écran (burn-in), garantissant une excellente durabilité même en cas d'utilisation intensive.

Côté connectivité, le KTC G27P6S est équipé de deux ports HDMI et d'un DisplayPort.

Vous pouvez obtenir l'écran PC gaming KTC G27P6S OLED à 484,49 € grâce au code KTCMNT15 en ce moment sur Amazon.



Enfin, on termine avec le PC portable Acer Aspire 3 A315-44P-R732.

Son écran 15,6 pouces IPS Full HD avec dalle mate ComfyView et bords fins offre des couleurs réalistes et des images éclatantes. Les technologies BlueLightShield et Color Intelligence contribuent à réduire la fatigue visuelle en atténuant la lumière bleue et en optimisant le contraste et la saturation des couleurs.

Équipé d’un processeur Ryzen 7 5700U octa-core pouvant atteindre une fréquence de 4,3 GHz, de 16 Go de RAM DDR4, d’un SSD PCIe NVMe de 512 Go et de graphiques AMD Radeon, il assure des temps de chargement rapides et une qualité graphique optimisée pour le travail comme pour le divertissement.

L'ordinateur prend également en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1 et dispose de trois ports USB 3.1, d'un port USB-C 3.2 et d'un port HDMI 2.1.

Le PC portable Acer Aspire 3 A315-44P-R732 est en promotion à 471,23 € au lieu de 549 €, soit une remise de 14 % sur Amazon.



