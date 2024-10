Ubisoft est particulièrement malmené cette année : l'éditeur peine à convaincre avec ses jeux, et les dernières sorties ne parviennent pas à remplir leurs objectifs. Depuis le début de l'année, le cours de l'action du groupe est en chute libre, et le récent sursaut connu ne vaut que par les rumeurs d'un rachat de l'éditeur par le géant Tencent...

Si tous les regards sont tournés vers Assassin's Creed Shadows, c'est peut-être un autre volet qui profiterait d'une sortie anticipée pour sauver l'éditeur.

Depuis 2023, les rumeurs évoquent la préparation d'un remake d'Assassin's Creed Black Flag, qui reste sans aucun doute le plus populaire des épisodes de la franchise. D'ailleurs, Ubisoft l'a bien compris puisqu'il était prévu d'en proposer une extension ancrée dans l'univers des pirates, avec un projet qui a tourné à l'arlésienne pour devenir le jeu à part entière Skulls and Bones.

Selon des indiscrétions rapportées par Tom Henderson, le remake de Black Flag serait prévu pour une sortie à la fin du mois de novembre 2025, alors que l'on ne l'attendait pas avant plusieurs années.

Il faut dire qu'il est plus simple de travailler à partir d'une base existante, et qu'Ubisoft a sans doute senti le vent tourner et renforcé ses équipes autour du projet pour en accélérer le développement...

Avec Assassin's Creed Shadows prévu pour le 14 février 2025, Ubisoft s'assurerait de plusieurs sorties majeures l'année prochaine, avec l'espoir que Black Flag Remake saura convaincre les joueurs si Shadows n'y parvenait pas... Dans l'intervalle, Assassin's Creed Jade devrait sortir au cours du deuxième trimestre 2025 au tout début de la prochaine année fiscale d'Ubisoft.

Reste désormais à savoir si les projets seront maintenus aux dates prévues ou si Ubisoft décidera d'accorder plus de temps aux équipes à peaufiner leurs titres.