En attendant de revenir aux sources d'Assassin's Creed avec Mirage qui se déroulera dans la ville de Bagdad au IXe siècle, Ubisoft devrait proposer un autre titre qui sera lancé sur mobile : Assassin's Creed Jade.

Cet épisode se déroulera dans la Chine féodale et contrairement aux précédents titres sortis sur consoles mobiles, il s'agira d'un jeu proposant un monde ouvert et orienté premium. Ubisoft avait annoncé que l'on devrait y retrouver tout ce qui fait le succès de la franchise : vaste univers, parkour, combats, exploration...

Du gameplay en fuite pour le prochain Assassin's Creed Mobile

Le titre semble d'ailleurs bien avancé puisqu'il fait l'objet d'une fuite permettant de découvrir son gameplay en vidéo. Les images sont tirées de la béta du jeu et effectivement, on retrouve un jeu très similaire dans la forme à ce que l'on trouve actuellement sur PC et consoles.

Le joueur incarnera Deng Ling Bai, et la partie présentée en vidéo est focalisée sur des combats sur la grande muraille de chine. Les environnements s'annoncent effectivement vastes avec une minicarte complète : on se croirait sur un volet standard de la franchise sur grand écran.

Assassin's Creed Jade n'a actuellement aucune date de sortie officielle, le jeu sera proposé en free-to-play à son lancement, mais intégrera des achats.