Ubisoft lève finalement le voile sur Assassin's Creed Mirage, le prochain volet de la saga fétiche de l'éditeur, qui aura la lourde tâche de succéder avec au moins autant de succès qu'Assassin's Creed Valhalla.

Pour cet épisode, Ubisoft renoue avec les origines du jeu en replongeant les joueurs au Moyen-Orient, au 9e siècle alors que Bagdad est à son apogée et rayonne. Le joueur incarnera Basim Ibn Ishaq que l'on retrouvera 20 ans avant Valhalla.

On retrouvera un épisode plus centré sur l'infiltration, l'étude des situations, les enquêtes et la planification d'assassinat, avec plus de parkour et des combats bien plus inspirés des tout premiers épisodes de la licence.

Ubisoft est particulièrement généreux puisqu'en marge d'un trailer officiel, l'éditeur nous propose également une vidéo de 8 minutes de gameplay qui permettent de se replonger dans l'ambiance particulière du premier volet de la franchise avec, bien évidemment, des graphismes techniquement à jour.

Assassin's Creed Mirage est annoncé sur Xbox One, PlayStation 4, PS5, Xbox Series et PC.