Apple a largement mis en avant les capacités de son iPhone 15 Pro à développer assez de puissance pour se présenter comme "la meilleure console de jeu" du marché.

Exit les jeux traditionnels de l'App Store et bonjour les titres AAA facturés plein pot : la puce A17 Pro propose de gérer des jeux haut de gamme en Ray Tracing...

Et après Resident Evil 4 Remake , c'est au tour d'un autre titre majeur et récent d'arriver sur la plateforme : Assassin's Creed Mirage. Et c'est une première pour Ubisoft : jamais aucun épisode majeur de la franchise n'était sorti sur mobile.

L'éditeur précise avoir travaillé des mois pour adapter les commandes du jeu à l'écran tactile de l'iPhone afin que l'expérience utilisateur soit le plus proche possible du jeu sur console.

Assassin's Creed Mirage sera ainsi jouable sur iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max et tout iPad disposant au moins d'une puce Apple M1.

Le titre est attendu pour une sortie le 6 juin prochain et est déjà disponible à la précommande sur l'App Store. Le téléchargement est gratuit, mais nécessitera un achat in-app pour le débloquer intégralement.