Lors d'une foire aux questions, les développeurs d'Assassin's Creed Mirage ont donné quelques précisions assez intéressantes sur le jeu.

Il était ainsi demandé à ces derniers si le titre profitera de DLC et de contenu additionnel pour étendre la durée de vie. Une question qui permet de découvrir le changement stratégique opéré par Ubisoft puisque rien n'a été prévu à ce niveau contrairement aux précédents volets.

Le jeu, et rien de plus

Clairement, Ubisoft ne compte pas faire d'Assassin's Creed Mirage un jeu service comme cela a pu être le cas avec Valhalla. Aucun add-on n'est prévu, ni mise à jour de contenu ou même événement temporaire sur le titre.

Cela s'explique assez simplement : Assassin's Creed Mirage est présenté aujourd'hui comme un volet à part entière de la saga, alors qu'il était initialement développé en tant que DLC pour Assassin's Creed Valhalla. Développer plus de contenu est ainsi bien plus compliqué et Ubisoft a d'autres projets en tête pour pouvoir allouer trop de ressources à Mirage.

Il faudra donc s'attendre à environ 30h de jeu, ce qui reste dans la moyenne pour ce type de jeu. Assassin's Creed Mirage sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series à compter du 12 octobre prochain.