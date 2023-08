Alors qu'Ubisoft annonçait un retour aux sources avec son prochain volet majeur d'Assassin's Creed, on découvrait rapidement que Mirage serait un épisode à part, mais pas forcément dans le bon sens du terme.

Ainsi, le titre est particulièrement surveillé par les fans de la franchise, puisqu'il est passé de simple DLC prévu pour Assassin's Creed Valhalla à jeu à part entière. Au passage, on apprenait également que le titre ne profiterait d'aucun contenu additionnel : ni gratuit, ni DLC payant ou extension...

Il était également annoncé que le titre proposerait une durée de vie limitée d'environ 20h de jeu. Un argument solide pour les casual gamers qui pourront enfin finir un Assassin's Creed alors que Valhalla poussait jusqu'à 60h de jeu et était critiqué pour son histoire parfois interminable...

Néanmoins, l'ESRB, l'organisme de classification a récemment apporté quelques nouvelles informations sur le titre. Assassin's Creed sera classé "M" pour Mature... Ce n'est pas une surprise alors que le titre met en avant des exécutions et combats violents.

On apprend également que le jeu intégrera des microtransactions, et c'est une information qui a immédiatement provoqué de vives critiques chez les joueurs. Une photo en fuite présentait un pack d'armure et montures baptisé "Fire Demon", laissant supposer qu'Ubisoft proposera des skins à la vente. Du contenu qui ne devrait pas modifier l'expérience de jeu, mais qui toutefois interpelle sur la nouvelle politique d'Ubisoft de proposer des jeux plus simples, plus rapides à faire, sans oublier de développer malgré tout du contenu dédié aux microtransactions.

Assassin's Creed Mirage sortira le 12 octobre sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.