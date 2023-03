Il y a quelques mois, Ubisoft étonnait en annonçant miser toujours plus sur sa franchise Assassin's Creed et évoquait la sortie de plusieurs jeux, sur diverses plateformes et au fil des prochaines années.

Mirage sera le prochain volet Premium de la saga Assassin's Creed avec pour objectif de revenir aux sources et de renouer avec l'esprit des deux premiers épisodes. Retour donc au Moyen-Orient et aux mondes ouverts avec ses grandes citées, du Parkour, des contrats d'assassinat, de l'infiltration, de la chasse aux informations, la planification de meurtres, le vol et l'exploration...

Assassin's Creed : les inquiétudes des joueurs

Ubisoft a fait de jolies promesses avec Mirage, annoncé pour cette année 2023... Si de premières rumeurs évoquaient une sortie d'ici la fin de l'été, les dernières nouvelles ne sont pas très réjouissantes.

Il était prévu qu'Ubisoft dévoile du gameplay de son jeu lors de l'E3 2023. Or la marque a récemment annoncé qu'elle ne participerait finalement pas au salon de Los Angeles, et qu'elle préférait proposer son propre Ubisoft Forward le 12 juin.

Selon ScriptLeaksR6, un dataminer, Assassin's Creed Mirage pourrait suivre la voie de The Crew : Project Orlando et finalement se voir repoussés à l'année prochaine. Ubisoft prévoit de confirmer ces retards au mois de juin prochain.

Dans tous les cas, il est inquiétant de n'avoir vu que très peu du jeu d'Ubisoft alors même que sa sortie est prévue dans le courant de l'année.