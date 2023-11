Ubisoft prépare plusieurs épisodes d'Assassin's Creed actuellement, dont le projet Red qui se présente déjà comme l'un des épisodes les plus attendus. Et pour cause, cela fait plusieurs années que les joueurs appellent Ubisoft à porter sa franchise au Japon féodal, et ce serait le cas avec cet opus.

Récemment, une fuite a permis de voir le visage de l'héroïne principale du jeu, Naoé, une Kunoichi apparaissant dans une illustration publiée sur le compte LinkedIn de Pierre Boudreau, qui écrit pour le studio.

L'Afro Smouraï sera de la partie

Insider Gaming vient de mettre la main sur de nouvelles informations et évoque l'autre personnage principal et jouable du jeu : Yasuke (Kuro-san), un samouraï africain ayant véritablement existé au XVIe siècle. Cela vient confirmer les premières fuites partagées par Tom Henderson il y a plusieurs mois déjà.

Ubisoft aurait pris quelques libertés avec son scénario et les événements qui entourent Yasuke, mais une grande partie de l'histoire devrait coller avec la réalité.

La fuite évoque le début de l'histoire du personnage au sein du jeu : "transporté par un navire d'esclaves, Yasuke a survécu à l'attaque de pirates alors que tous les autres ont été tués y compris son grand amour. Il a été sauvé puis ramené au Japon là où il a appris la voie des samouraïs au service de Nobunaga."

Insider Gaming va jusqu'à dévoiler une partie du casting du titre : Fujibayashi Nagato (qui est le père de Naoé, l'héroïne du jeu), Oda Nobunaga, Akechi Mitsuhide, Hattori Hanzo, Toyotomi Hideyoshi, Kōdai-in, Oichi, Ashikaga Yoshiaki ainsi qu'Akechi Kagemitsu.