Le CERO, l'organisme de classification des jeux vidéo au Japon a de nouveau frappé. Déjà pointé du doigt à de nombreuses reprises pour ses incohérences, l'entité a non seulement classé Assassin's Creed Shadows en catégorie CERO Z (l'équivalent du PEGI 18), mais l'organisme impose malgré tout à Ubisoft de réviser sa copie notamment concernant la violence graphique et les représentations de démembrements et décapitations.

Dans la version internationale du jeu d'Ubisoft, il sera possible d'activer ou non les démembrements en jeu. Cette option sera tout simplement supprimée au Japon et la fonctionnalité désactivée par défaut.

Une censure au petit bonheur la chance

La situation reste étonnante et on note une classification à la tête du client... Ubisoft avait déjà été contraint de réviser son remake de Dead Space alors que pendant ce temps, l'organisme nippon laissait passer les démembrements intégrés dans Stellar Blade, ou même dans Ghost of Tsushima...

Ubisoft indique également que des modifications auront lieu au niveau des dialogues doublés sans plus de précision.

Il est clair qu'en marge de la classification, le CERO en profite pour censurer Ubisoft et sanctionne sans doute les libertés prises par l'éditeur avec l'histoire du Japon abordé dans son titre.

Il devient de plus en plus évident que si l'approche du japon féodale était demandée de longue date dans un Assassin's Creed, le titre ne devrait pas réaliser les meilleurs chiffres de la franchise sur l'archipel nippon.