Assassin's Creed Shadows aura été reporté plusieurs fois et le titre n'a pas franchement profité d'une bonne presse depuis son annonce. Particulièrement bousculé pour les choix réalisés quant au scénario, avec notamment l'importance donnée à Sasuke, personnage historique considéré comme le tout premier guerrier samouraï noir, Ubisoft a également multiplié les bourdes et maladresses dans sa communication.

C'est dans un contexte ainsi assez particulier pour le titre, mais aussi pour Ubisoft que sortira Assassin's Creed Shadows le 20 mars prochain. Rappelons que l'éditeur est dans une très mauvaise passe avec plusieurs projets abandonnés, des licenciements et fermetures de studio qui s'enchainent... Autant dire que du succès d'Assassin's Creed Shadows dépendra également l'avenir d'Ubisoft à court terme...

Il est donc l'heure pour Ubisoft de dévoiler les configurations nécessaires à faire tourner son titre sur PC, avec un communiqué spécial :

Bonjour à tous, suite à la publication des spécifications PC d’Assassin’s Creed Shadows, nous souhaitions partager avec vous des informations supplémentaires provenant directement de notre équipe technique sur l’utilisation du raytracing dans le jeu. Assassin’s Creed Shadows propose trois modes de raytracing distincts sur PC :

Raytracing sélectif : Ce mode utilise le raytracing uniquement dans la partie Hideout du jeu. La raison en est que la cachette permet une personnalisation poussée du joueur à un niveau jamais vu dans Assassin’s Creed. Pour cette raison, nous ne pouvons pas utiliser les techniques traditionnelles d’illumination globale précalculée, et nous devons donc adopter une approche en temps réel avec le raytracing. Dans toutes les autres situations de jeu, comme dans le monde ouvert, le raytracing ne sera pas utilisé.

Cependant, si votre GPU ne prend pas en charge le raytracing matériel, comme les GPU pré-RTX, nous avons développé notre propre solution pour permettre aux GPU compétents, mais plus anciens, de faire tourner Assassin’s Creed Shadows. Le jeu utilisera une approche logicielle propriétaire de raytracing développée spécifiquement pour cela. Cela a été fait pour s’assurer qu’Assassin’s Creed Shadows reste accessible au plus grand nombre de joueurs possible.

Raytracing standard : Ce mode utilise les capacités matérielles de raytracing du GPU pour calculer l’illumination globale en temps réel.

Raytracing étendu : Ce mode utilise les capacités matérielles de raytracing du GPU pour calculer à la fois l’éclairage global en temps réel et les réflexions. Il s’agit de l’utilisation la plus poussée du raytracing.

Sur les GPU qui prennent en charge le raytracing matériel, le choix sera toujours laissé au joueur. Il s’agit de l’un des nombreux paramètres permettant aux joueurs de personnaliser leur expérience sur PC.