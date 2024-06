Assassin's Creed Shadows a finalement dévoilé du contenu en jeu lors du Xbox Games Showcase dans le cadre d'une vidéo dédiée.

Ubisoft a ainsi enfin présenté des phases de combats et surtout, dévoilé un peu plus le style bien différent des deux personnages, Naoe et Yasuke.

La vidéo présente ainsi les deux protagonistes dans la ville fortifiée de Fukuchiyama dans la province de Tamba, lors de la traque d'un daimyo corrompu. Naoe se présente comme très agile et furtive tandis que Yasuke mise avant tout sur le combat mêlant force et précision à l'épée. Les deux héros seront opposés au début du jeu jusqu'à se rendre compte qu'ils ont finalement des objectifs communs les poussant à s'allier.

Il sera possible de changer de personnage à tout moment dans le jeu dans le monde ouvert.

Naoe incarne la quintessence d’un Assassin Shinobi. Du grappin qui permet des assassinats dans les airs et une plus grande mobilité, au kunai et à sa lame secrète personnalisable pour des éliminations rapides, elle a accès à un arsenal diversifié d’outils pour frapper dans l’ombre. Bien que plus vulnérable en combat rapproché, Naoe peut habilement dévier et esquiver les coups de l’ennemi et riposter avec une précision mortelle en utilisant les jeux de lumière, son environnement et les structures qui l’entoure, pour renverser ses ennemis.

incarne la quintessence d’un Assassin Shinobi. Du grappin qui permet des assassinats dans les airs et une plus grande mobilité, au kunai et à sa lame secrète personnalisable pour des éliminations rapides, elle a accès à un arsenal diversifié d’outils pour frapper dans l’ombre. Bien que plus vulnérable en combat rapproché, Naoe peut habilement dévier et esquiver les coups de l’ennemi et riposter avec une précision mortelle en utilisant les jeux de lumière, son environnement et les structures qui l’entoure, pour renverser ses ennemis. Yasuke est spécialisé dans les confrontations directes, s’appuyant sur ses compétences de combats exceptionnelles et sa maîtrise des armes de Samouraï. Qu’il manie le Katana pour des frappes décisives, qu’il opte pour la puissance brute avec le Kanabo, ou qu’il engage des adversaires à distance avec son fusil à silex Teppo, il pourra gérer plusieurs ennemis à la fois.

Les joueurs pourront également profiter d'une fonctionnalité d'exploration baptisée "Spy Network" qui consiste à envoyer des espions en repérage pour collecter des informations utiles sur la localisation des cibles, points d'intérêt, failles, passages secrets, habitudes, rondes, garde et bien d'autres avantages encore...

Assassin's Creed Shadows sortira le 12 novembre prochain sur Xbox Series, PS5 et PC.