Ubisoft a finalement répondu aux attentes des joueurs en proposant un volet d'Assassin's Creed ancré dans l'univers du Japon féodal avec ses ninjas et samouraïs.

Le trailer diffusé la semaine dernière a permis de se familiariser avec l'univers et les deux personnages principaux : la Kunoichi Naoe et le samouraï africain Yasuke. Et depuis, le titre fait énormément parler.

Le titre sera officiellement disponible le 15 novembre prochain et il se déclinera dans une version collector facturée au prix fort : 279,99€ dont le contenu vient d'être dévoilé.

Les joueurs pourront ainsi mettre la main sur :

Le jeu en édition Ultimate avec 3 jours d'accès anticipé

Une quête bonus de précommande intitulée Laissé pour compte

Le Season Pass avec une quête bonus et les 2 extensions à venir

Le contenu du pack Ultimate qui se compose d'un pack de personnage Sekiryū, un pack de repaire, 5 points de compétence et un filtre Dragon rouge pour le mode photo.

En marge, l'édition collector compose également quelques éléments physiques :