Depuis quelques jours, on voit se multiplier les informations et les streams d'Assassin's Creed Shadows sur la toile et différents réseaux. Mais non, vous n'avez pas raté la date de lancement du jeu, toujours fixée au 20 mars prochain, le titre a tout simplement fait l'objet d'une fuite massive.

Assassin's Creed Shadows se retrouve ainsi, depuis quelques jours en version complète entre les mains de certains streamers. Ces derniers n'ont pas obtenu de code en avance via Ubisoft, mais ils ont profité de plusieurs bugs entrainant la fuite du titre. Pour certains, c'est un bug sur le PlayStation Store qui aurait permis d'obtenir une version numérique du titre bien en avance, pour d'autres, c'est la version physique du jeu qui a été proposée à la vente (légale ou non) presque un mois avant la date officielle.

Par ailleurs, une version quasi complète circule également sur la toile, mais elle ne présenterait pas les dernières modifications apportées par Ubisoft au titre, il s'agirait d'anciennes builds dont une partie du contenu a été modifié depuis pour la version finale.

Ubisoft ne s'est pas encore exprimée face à ces fuites, mais conseille aux fans de la franchise de tenter d'éviter de se faire spoiler l'histoire ou le contenu afin de mieux profiter du titre lorsqu'il sera disponible. C'est aussi ce que nous avons choisi de faire en décidant de ne pas proposer de lien direct ni de contenu issu de ces mêmes fuites ou streamers, reste que si la curiosité vous pique, quelques recherches sur la toile devraient aboutir favorablement. Pour les autres, rendez-vous le 20 mars pour la sortie officielle du jeu sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC.